В Колорадо легализовали беттинг. Объем ставок за первый месяц: 25 млн долларов

Рекорд все еще у Индианы: 32,5 млн долларов.

Статья от 15 июля 2020 года.

В мае 2020 года в Колорадо легализовали ставки и это уже принесло за первый месяц 96 тыс долларов благодаря налогам. Размер налога для казино и БК в штата составляет 10% и считается от чистой прибыли (то есть, местные букмекеры по итогам первого месяца оказались примерно на 960 тыс долларов в плюсе).

С учетом последствий коронавируса (закрытых казино и отмененных спортивных соревнований) сама идея была не оптимальной, но руководство смотрит в будущее с оптимизмом.

«У нас приняли «на ура» идею легализации беттинга. С учетом того, что против нас были абсолютно все – и народ дома, и пандемия коронавируса – думаю, результат можно считать неплохим для начала!» – заявил руководитель отдела регулирования азартных игр штата Дэн Хартман.

В мае начали работу шесть букмекерских онлайн-контор, а в середине июня после открытия казино стали принимать ставки еще три ППС. Ожидается, что еще четыре казино должны открыться на неделе в Блэк-Хоук и Крипл-Крик. Но остаются сомнения, что это произойдет. Ричард Осер, старший аналитик Центра налоговой политики Урбана-Брукингса, считает, что толку от подобных мер мало:

«Я никого не хочу обидеть, так как лучше уж хоть какие-то доходы, чем их отсутствие, но это не решит ни одну из финансовых проблем Колорадо».

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25 млн долларов – объем ставок в Колорадо за месяц

Как сообщает портал PlayColorado, из всех штатов, в которых легализовали ставки и азартные игры, за первый месяц в Индиане был зафиксирован рекорд по объему ставок – в сентябре прошлого года он достиг 35,2 млн долларов. На втором месте идет Колорадо с 25 млн долларов.

«Цифры убедительные, но не стоит верить им слепо. У Колорадо первый месяц оказался плодотворным благодаря легализации онлайн-ставок, а сейчас почти все ставки делаются онлайн», – прокомментировал Осер.

Газета Indianapolis Star отмечает, что в первый месяц после легализации азартных игр в Индиане ставки делались в ППС, а онлайн-ставки начали принимать только в начале октября. Доходы штата за первый месяц после легализации ставок составили 813 тыс долларов при налоговой ставке на игорные дома и букмекерские конторы в 9,25%.

Размер ставки в Колорадо составляет 10%, однако в целом по стране налогом облагается только та часть дохода казино, источником которого служат сами игроки. Так что доходы штата в виде налогов с БК и казино зависят от объема не всех принятых ставок, а только проигранных капперами.

Осер отмечает на этом фоне успех Нью-Джерси, который находится рядом с богатыми штатами и крупными городами, откуда легче привлечь игроков. По мнению аналитика, Колорадо надо следовать их примеру и привлекать потенциальных игроков соседних штатов, где азартные игры не легализованы (но это не так-то просто).

Все благодаря ставкам на пинг-понг

Так как спортивный мир ослаб из-за пандемии, в мае большую часть ставок жители Колорадо делали на события в настольном теннисе – суммарный объем почти 6,6 млн долларов! Это непредсказуемые последствия COVID-19 для всей индустрии беттинга. Когда в ноябре сторонники протолкнули закон о легализации ставок в штате, они думали, что прежде всего, зарядят на «Колорадо Рокиз» в МЛБ или на «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

«В этом году интересно понаблюдать, какими окажутся доходы, как изменится их динамика в зависимости от пика и спада эпидемии, и будет ли развиваться спорт. Предсказать это мы не можем, к тому же для нас важны не ставки на спорт, а здоровье и благосостояние жителей. Мы попробуем поймать волну, а там уже как повезет», – заявил Дэн Хартман.

В настоящее время возобновились соревнования NASCAR (автогонки), MLS и PGA (гольф). Мужские и женские турниры НБА, бейсбольный МЛБ и НХЛ возобновятся к концу июля или началу августа, а вот с НФЛ еще не решены вопросы по поводу календаря.

«Проблема в том, что доходы от ставок по природе изменчивы, а проблемы со ставками на спорт – это мелкий ручеек по сравнению с последствиями COVID», – прокомментировал Осер.

Налоги букмекеров пойдут на благотворительность

В штате действуют 9 онлайн-контор и 7 обычных. Дэн Хартман предсказывает к следующему году рост числа розничных операций в казино и появление новых онлайн-контор. Согласно финансовой отчетности, комиссия по азартным играм выдала лицензии 25 онлайн-букмекерам и 19 конторам с ППС. Операторы, по словам Хартмана, заряжены на то, чтобы покорить рынок Колорадо, однако им придется потрудиться, чтобы привлечь клиентов.





Когда сторонники легализации ставок поддержали законопроект, они рассчитывали на то, что доходы пойдут на финансирование «Водного плана Колорадо» – комплекса мер по созданию хранилищ, подготовке к возможной засухе и реализации разных сельскохозяйственных проектов. Часть доходов также планировалось потратить на финансирование здравоохранения (в плане оказания услуг для психического здоровья) и создание горячих линий для лудоманов.

Но сначала сторонникам БК надо вернуть почти 1,74 млн долларов – именно эта сумма была заявлена в законопроекте как расходы на начальной стадии реализации плана по легализации БК. Хартман заявляет, что отдел регулирования азартных игр потратил уже 1,1 млн долларов. Бюджет всей программы должен пополняться в дальнейшем за счет продажи лицензий и налогов, которые будут платить казино и букмекеры. К осени 2021 года, по окончании нового финансового года (он начался 1 июля) налоговые поступления пойдут на реализации и «Водного плана Колорадо», и прочих благотворительных проектов.

Оригинал

Перевел и адаптировал: Марк Екимов

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