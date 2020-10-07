Betting Insider

Betting Insider открывает набор модераторов комьюнити – теперь вы сможете удалять спам в чате!

Хочешь развивать Betting Insider вместе с нашей командой? Тогда новость специально для тебя – мы открываем набор комьюнити-модераторов.

Комьюнити-модератор: а что делать?

Betting Insider – комьюнити любителей ставок на спорт, которые оставляют не только прогнозы, но и общаются в чате. Но что может им помешать? Конечно, спам и оскорбления неадекватных пользователей. Если ты заходил в чат, наверняка видел сообщения мошенников (например, Алены), просьбы пополнить счет и другие нарушения правил комьюнити.

Уверены, что наши пользователи помогут решить проблему – активные и проверенные аккаунты смогут получить статус модератора и удалять сообщения, которые нарушают наши правила. А еще отметим твой профиль специальным бейджем – так любой пользователь поймет, что у тебя особенный статус в Betting Insider!

Круто! Как оставить заявку?

Напиши на support@betting.team с темой письма «Комьюнити модератор» и прикрепи ссылку на свой профиль на Betting Insider – служба поддержки рассмотрит заявку, и мы ответим, когда ты сможешь получить статус «модератора».

Вот как будет выглядеть твой профиль после одобрения заявки:

Ждем твое письмо!

Оригинал изображения: https://www.dailymail.co.uk/sp...

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Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Константин Генич56.1% WR-2.46% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Франция — Португалия|Лига наций УЕФА
Франция — Португалия|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Франция — Португалия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что зрителей ждет повторение финала Евро-2016. Криштиану Роналду находится в хорошей форме. Главное - обойтись без травм в предстоящей встрече.

Франция здорово смотрится в атаке - команда играет весело, создает много моментов и реализовывает их.

В предстоящем матче команды должны обменяться голами. Поэтому можно взять ставку "обе забьют". И французы, и португальцы умеют забивать, да и коэффициент на это событие очень неплох.

Источник: РБ
4
Повторить за 1.85
ΔɆĦł∕ł₡🇷🇺66.7% WR4.84% ROI
1.99Тотал больше 2.5
Англия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Англия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Англия после победы на выезде в первом туре над Исландией сыграла в гостях против Дании где не забила не единого мяча но и не пропустила. Последний матч команда играла дома забив 3 безответных мяча Уэльсу. У команды шести матчевая беспроигрышная серия (5 побед и 1 ничья) в которой коллектив не пропустил не одного мяча. Единственное поражение за последние 15 туров Англия потерпела от Чехии. В домашних стенах последнее 5 матчей сборная Англии выиграла с общим счетом 23:4 Но и без минусов не бывает, после длительной паузы начались проблемы в атаке. Сильно удивила в плохом смысле игра против Дании где за всю игру всего 2 попаданий в створ. Что на счет кадровых проблем так это сразу 3 игрока нарушили антикоронавирусный протокол перед выездом в ​​сборную за что их могут отчислить от участие в матче против Бельгии.
Бельгия стартовала с двумя победами. Первый тур подопечные Роберта Мартинеса выиграли сыграв на выезде с Данией затем разгромив Исландию. Перед матчем против Англии у команды в официальных матчах 12 побед с удивительным счетом 47:4 Шесть последних игр подряд на выезде коллектив не теряет очки. Если же у противников большие проблемы в атаке так у гостей наоборот. Огромный выбор вариантов ведения наступления. Так же в линии атаки преимущество огромное такие игроки как Миши Батшуаи, в отличной форме Лукаку, Мертенс. Так же кадровые проблемы присутствуют. Не будет полузащитника Эдена Азара (Игрок Реал Мадрид) из за травмы на поле.Ставлю ТБ 2.5
3
Повторить за 2.05
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