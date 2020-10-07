Betting Insider открывает набор модераторов комьюнити – теперь вы сможете удалять спам в чате!

Хочешь развивать Betting Insider вместе с нашей командой? Тогда новость специально для тебя – мы открываем набор комьюнити-модераторов.

Комьюнити-модератор: а что делать?

Betting Insider – комьюнити любителей ставок на спорт, которые оставляют не только прогнозы, но и общаются в чате. Но что может им помешать? Конечно, спам и оскорбления неадекватных пользователей. Если ты заходил в чат, наверняка видел сообщения мошенников (например, Алены), просьбы пополнить счет и другие нарушения правил комьюнити.

Уверены, что наши пользователи помогут решить проблему – активные и проверенные аккаунты смогут получить статус модератора и удалять сообщения, которые нарушают наши правила. А еще отметим твой профиль специальным бейджем – так любой пользователь поймет, что у тебя особенный статус в Betting Insider!

Круто! Как оставить заявку?

Напиши на support@betting.team с темой письма «Комьюнити модератор» и прикрепи ссылку на свой профиль на Betting Insider – служба поддержки рассмотрит заявку, и мы ответим, когда ты сможешь получить статус «модератора».

Вот как будет выглядеть твой профиль после одобрения заявки:

Ждем твое письмо!

Оригинал изображения: https://www.dailymail.co.uk/sp...