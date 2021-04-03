Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги Европы по итогам жеребьевки четвертьфинальных матчей

По версии алгоритма FiveThirityEight, «Манчестер Юнайтед» является фаворитами на победу в Лиге Европы. У «красных дьяволов» лучшие шансы выиграть кубок – 33%.

За ними следует «Арсенал» – 23%.

«МЮ» сыграет с «Гранадой» в четвертьфинале, а «Арсенал» встретится с пражской «Славией».

Шансы всех команд Суперкомпьютер оценил следующим образом:

«МЮ» – 33%

«Арсенал» – 23%

«Аякс» – 16%

«Вильярреал» – 14%

«Рома» – 8%

«Динамо» Загреб – 3%

«Славия» Прага – 3%

«Гранада» – 1%

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Напомним, что матчи 1/4 финала ЛЕ стартуют 8 апреля.



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