Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги Европы по итогам жеребьевки четвертьфинальных матчей
По версии алгоритма FiveThirityEight, «Манчестер Юнайтед» является фаворитами на победу в Лиге Европы. У «красных дьяволов» лучшие шансы выиграть кубок – 33%.
За ними следует «Арсенал» – 23%.
«МЮ» сыграет с «Гранадой» в четвертьфинале, а «Арсенал» встретится с пражской «Славией».
Шансы всех команд Суперкомпьютер оценил следующим образом:
- «МЮ» – 33%
- «Арсенал» – 23%
- «Аякс» – 16%
- «Вильярреал» – 14%
- «Рома» – 8%
- «Динамо» Загреб – 3%
- «Славия» Прага – 3%
- «Гранада» – 1%
Ознакомиться с мнением букмекеров вы можете по этой ссылке.
Напомним, что матчи 1/4 финала ЛЕ стартуют 8 апреля.
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