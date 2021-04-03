Betting Insider

Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги Европы по итогам жеребьевки четвертьфинальных матчей

автор Юрий Еремичев

По версии алгоритма FiveThirityEight, «Манчестер Юнайтед» является фаворитами на победу в Лиге Европы. У «красных дьяволов» лучшие шансы выиграть кубок – 33%.

За ними следует «Арсенал» – 23%. 

«МЮ» сыграет с «Гранадой» в четвертьфинале, а «Арсенал» встретится с пражской «Славией».

Шансы всех команд Суперкомпьютер оценил следующим образом: 

  • «МЮ» – 33%
  • «Арсенал» – 23%
  • «Аякс» – 16%
  • «Вильярреал» – 14%
  • «Рома» – 8%
  • «Динамо» Загреб – 3%
  • «Славия» Прага – 3%
  • «Гранада» – 1%

Ознакомиться с мнением букмекеров вы можете по этой ссылке.

Напомним, что матчи 1/4 финала ЛЕ стартуют 8 апреля. 

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