«Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику»: Макгрегор рассказал, как победит Порье

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор расскзал, как победит Дастина Порье: «Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», – сказал Макгрегор.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в 2014 году, Конор победил Порье техническим нокаут в первом раунде.

Во втором бою, который прошел в январе 2021-го, Порье взял реванш: технический нокаут во втором раунде. Примечательно, что в этом поединке ирландец был явным фаворитом: на него можно было поставить с кэфом 1.30. Победа американца шла за 3.70. Досрочная победа Порье котировалась коэффициентом 7.50.

Бой Макгрегор – Порье состоится 10 июля на UFC 264. По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Конор. На его победу можно поставить с кэфом 1.80. Победа Порье идет с кэфом 2.10.

На что можно еще поставить?

Бой закончится досрочно – 1.25 ;

; Бой закончится КО, ТКО или дисквалификацией – 1.35 ;

; Макгрегор победит КО, ТКО или дисквалификацией Порье – 2.20 ;

; Порье победит КО, ТКО или дисквалификацией Конора – 3.30 ;

; Бой будет выигран в первые 3 раунда – 1.50 ;

; Бой будет выигран с 4 по 5 раунд или по очкам – 2.62.

А что думаете вы? Возьмет ли Конор реванш?