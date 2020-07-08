Betting Insider

Мы открываем вакансию «Контент-маркетолога»! Знаешь, как построить лучший сервис для игроков на ставках? Тебе с нами!

Мы ищем нового героя в команду Betting Insider! Хочешь строить лучшую ставочную соцсеть вместе с нами? Тогда читай внимательно!

Что предстоит делать

  • Контент-маркетинг для сайта и приложений Betting Insider: от Вконтакте и Telegram до Instagram и YouTube;
  • Ведение и продвижение социальных сетей Betting Insider, создание email-рассылок
  • Построение комьюнити;
  • Работа с авторами: выбор актуальных тем и повестки, постановка ТЗ, редактура полученного контента.

Наш идеальный кандидат

  1. Проактивен, ориентирован на результат, а не процесс;
  2. Самостоятелен, берет ответственность за решения на себя;
  3. Интерес работой и медиа выходит за рамки рабочих часов – постоянно предлагает новое команде, что изначально находилось за рамками фокуса, компетенции;
  4. Целеустремленный и способный преодолевать кризисные и конфликтные ситуации, предлагает оптимальное решение для всех;
  5. Сфокусирован на целях компании, ставит личностные достижения на второй план: уважает компанию в себе, а не себя в компании;
  6. Опирается на цифры и исследования, а не на интуицию и эмоции. Способен аргументировать любое решение команде, запустить процесс и довести его до конца;
  7. Привносит в команду новое, а не просто выполняет поставленные ежедневные задачи.

Английский язык уровня B2 и выше будет значительным преимуществом.

Мы нормально относимся к удаленной работе несколько дней в неделю, но для полноценного роста сотрудника нам важно, чтобы он жил в Москве (наш офис находится в Замоскворечье).

Чувствуешь, что подходишь по всем пунктам? Присылай резюме на editorial@betting.team и будь готов выполнить небольшое тестовое задание перед собеседованием!

💪 VAMOS!

Присылай резюме на editorial@betting.team – мы ответим!

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Рекомендуемые прогнозы

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UZBetting83.3% WR5.53% ROI
1.89Тотал меньше 3.5
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Китайский чемпионат сам по себе даёт знать и делать ставки на голы, здесь рискнул на тотал больше 3,5 гола. От того очень мало выбора по ставкам. Обе забьют обезательно. Фули играет агрессивно и имеет хороших нападающих, а Эвенгард чемпион Китая играет осторожно у них тренер Фаюио Каннаваро, буду ждать в этой игре минимум 4 гола. Ведь Фули у себя на поле играет вполне может обыграть команду Каннаваро. Всем удачи
3
Повторить за 1.93
Фил Кудрявцев46.2% WR-1.25% ROI
1.73Тотал меньше 2.5
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
"Фулхэм" почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче "дачники" на выезде обыграли "Кардифф" со счетом 2:0. Довольно неожиданная победа.

Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
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Повторить за 1.72
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