Мы открываем вакансию «Контент-маркетолога»! Знаешь, как построить лучший сервис для игроков на ставках? Тебе с нами!

Мы ищем нового героя в команду Betting Insider! Хочешь строить лучшую ставочную соцсеть вместе с нами? Тогда читай внимательно!

Что предстоит делать

Контент-маркетинг для сайта и приложений Betting Insider: от Вконтакте и Telegram до Instagram и YouTube;

Ведение и продвижение социальных сетей Betting Insider, создание email-рассылок

Построение комьюнити;

Работа с авторами: выбор актуальных тем и повестки, постановка ТЗ, редактура полученного контента.

Наш идеальный кандидат

Проактивен, ориентирован на результат, а не процесс; Самостоятелен, берет ответственность за решения на себя; Интерес работой и медиа выходит за рамки рабочих часов – постоянно предлагает новое команде, что изначально находилось за рамками фокуса, компетенции; Целеустремленный и способный преодолевать кризисные и конфликтные ситуации, предлагает оптимальное решение для всех; Сфокусирован на целях компании, ставит личностные достижения на второй план: уважает компанию в себе, а не себя в компании; Опирается на цифры и исследования, а не на интуицию и эмоции. Способен аргументировать любое решение команде, запустить процесс и довести его до конца; Привносит в команду новое, а не просто выполняет поставленные ежедневные задачи.

Английский язык уровня B2 и выше будет значительным преимуществом.



Мы нормально относимся к удаленной работе несколько дней в неделю, но для полноценного роста сотрудника нам важно, чтобы он жил в Москве (наш офис находится в Замоскворечье).



Чувствуешь, что подходишь по всем пунктам? Присылай резюме на editorial@betting.team и будь готов выполнить небольшое тестовое задание перед собеседованием!

💪 VAMOS!

Присылай резюме на editorial@betting.team – мы ответим!