125 000 рублей. Экспрессы и блогеры – подводим итоги конкурсов Betting Insider

Конкурсы – то, что вы любите больше всего на Betting Insider. Мы разыгрываем деньги с момента запуска проекта в 2017 году. В 2018 году суммарно было выплачено 780 000 рублей – и это без учета других соревнований и тотализаторов. Всего за пару месяцев 2019-го Betting Insider выплатил 160 798 рублей – и эта сумма постоянно растет.

Все, больше не будет лишних слов – объявляем победителей!

📝 Конкурс блогеров

Напомним правила:

участвуют капперы, которые сделали не менее 10 ставок с описанием больше 400 символов;

дальше – редакция выбирает 15 лучших блогеров (по качеству описаний и ROI).

В этот раз победили:

Они между собой разделят банк в 75 000 рублей – каждый получит по 5 000 рублей.

Ребята, чтобы получить свои фрибеты, напишите на почту ryabkin@sports.ru свой логин в БК Winline, указав тему «Конкурс блогеров».

🚉 Конкурс экспрессов

Правила были такие:

– Опубликовать у себя на стене экспресс с коэффициентом не менее 7.00;

– Принимались ставки только на те линии, которые есть на Betting Insider;

– Можно было оставить несколько экспрессов, но не чаще одного в день;

– Написать в комментах к этому посту «экспресс зашел».



И теперь из всех пользователей, у которых зашел хотя бы один экспресс, 25 рандомных победителей получают фрибеты по 2000 рублей:

Для того, чтобы получить свой приз, напишите на почту ryabkin@sports.ru письмо, указав тему «Конкурс экспрессов» – в нем нужно прислать свой ник на Betting Insider, скриншот зашедшего фрибета и ссылки на результаты матчей.

В 2019-м Betting Insider выплатил уже 790 714 рублей. Еще больше конкурсов – впереди!

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На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)