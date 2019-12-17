125 000 рублей. Экспрессы и блогеры – подводим итоги конкурсов Betting Insider

Конкурсы – то, что вы любите больше всего на Betting Insider. Мы разыгрываем деньги с момента запуска проекта в 2017 году. В 2018 году суммарно было выплачено 780 000 рублей – и это без учета других соревнований и тотализаторов. Всего за пару месяцев 2019-го Betting Insider выплатил 160 798 рублей – и эта сумма постоянно растет.
Все, больше не будет лишних слов – объявляем победителей!
📝 Конкурс блогеров
Напомним правила:
- участвуют капперы, которые сделали не менее 10 ставок с описанием больше 400 символов;
- дальше – редакция выбирает 15 лучших блогеров (по качеству описаний и ROI).
В этот раз победили:
- Chufa / Прогнозы 2.0
- Егор #100
- Виталий Куница
- Алик Рашоян
- Футболмания
- Молодой попан
- nf.score ⚽
- Madridista 🇪🇸🇷🇺
- Блог Зарабатывай на спорте и азарте
- Роман Пикуль
- ololoshka_79
- 🇷🇺 26
- The Notorious B.I.G.
- Алексей Конагин
- sasha.lukanina
Они между собой разделят банк в 75 000 рублей – каждый получит по 5 000 рублей.
Ребята, чтобы получить свои фрибеты, напишите на почту ryabkin@sports.ru свой логин в БК Winline, указав тему «Конкурс блогеров».
🚉 Конкурс экспрессов
Правила были такие:
– Опубликовать у себя на стене экспресс с коэффициентом не менее 7.00;
– Принимались ставки только на те линии, которые есть на Betting Insider;
– Можно было оставить несколько экспрессов, но не чаще одного в день;
– Написать в комментах к этому посту «экспресс зашел».
И теперь из всех пользователей, у которых зашел хотя бы один экспресс, 25 рандомных победителей получают фрибеты по 2000 рублей:
- Ришар
- StavkaIgra
- Love Life
- vanesss.81
- d.ivanov1987
- Каппер с Опытом
- Олег Хлынов
- Эдик Хачай
- mr Blancos
- Алексей Ребецкий
- 😠ВНЕ_ИГРЫ😠
- Александр Смелый
- Старый завуч
- Дмитрий Янковой
- Александр Травников
- Абдулла Раимов
- Натали Мурашова
- mariyabeltyukova0505
- Алексей Бережной
- Борис Кленцов
- Maxim Yurchenko
- Юрий Валерьевич5
- BETTING PROGNOZ
- Правдолюб
- konstantin.kiselev.2017
Для того, чтобы получить свой приз, напишите на почту ryabkin@sports.ru письмо, указав тему «Конкурс экспрессов» – в нем нужно прислать свой ник на Betting Insider, скриншот зашедшего фрибета и ссылки на результаты матчей.
В 2019-м Betting Insider выплатил уже 790 714 рублей. Еще больше конкурсов – впереди!
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