7 лучших команд для ставки на тотал угловых

Угловой, который вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне – один из ярчайших моментов 2019 года. Однако по статистике команда Клоппа нечасто подает угловые. За последние 10 матчей у них в среднем 5,6 моментов, у их соперников – 4,1.

Поэтому это еще одно подтверждение, что легендарный угловой – это гений Трента, а не закономерность в стиле игры команды.

«Ливерпуль» даже не попал в топ-7:





И если в АПЛ с «Сити» нет никаких вопросов и скорее всего тренд продолжится, то за «Арсеналом» стоит последить внимательнее, так как клуб возглавил новый тренер – Микель Артета. От того, на какие элементы игры новый специалист будет делать акцент, зависит будущая статистика команды по показателю угловых.

Но это не единственный показатель для ставки у букмекера. На тотал можно ставить не только по голам или угловым, но например, еще по карточкам и офсайдам.

На какие тоталы играете вы? Пишите в комментариях

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