Betting Insider

Коста продолжит карьеру в АПЛ? Вероятность трансфера в «Арсенал» – 14%, но фаворитом на форварда называют другую команду

32-летний Диего Коста расторг контракт с «Атлетико» и в данный момент находится без клуба. Пока что непонятно, куда перейдет нападающий, но известно, что клубы из Европы и Азии в нем заинтересованы. Transfermarkt оценивает Косту в 10 млн евро.

За свободным агентом следят представители «Арсенала». Диего уже играл в чемпионате Англии за «Челси» (с 2014 по 2017 год, он провел 89 матчей в АПЛ и забил 52 гола). Букмекеры дают кэф 7.00 (вероятность с учетом маржи – 14.29%) на его переход в команду Артеты.

Журналист Sky Sport Маттео Моретто сообщал о том, что у нападающего есть варианты с продолжением карьеры в Бразилии и Китае.

  • Коста перейдет в любой клуб из Китайской Суперлиги – кэф 7.00 (14.29%);
  • в любой клуб из Бразилии – кэф 8.00 (12.50%).

Куда еще может перейти Коста?

  • «Вулверхэмптон» – 2.20 (45%)
  • «Эвертон» – 8.00 (13%)
  • «Тоттенхэм» – 10.00 (10%)
  • «Вест Хэм» – 21.00 (4,8%)
  • Любой клуб из МЛС26.00 (3,9%)
  • «Челси» – 34.00 (2,9%)

В этом сезоне Ла Лиги форвард провел 7 матчей и забил 2 гола. 

Где нападающий продолжит карьеру? Пишите прогноз в комментариях

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Комментарии
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Max S
57.3% WR2.63% ROI
Ждем в «Химках»!
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Daniel Ortegа
51.7% WR-5.09% ROI
махнём на дзюбу,неглядя!!! (а.медведев)
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