Коста продолжит карьеру в АПЛ? Вероятность трансфера в «Арсенал» – 14%, но фаворитом на форварда называют другую команду

32-летний Диего Коста расторг контракт с «Атлетико» и в данный момент находится без клуба. Пока что непонятно, куда перейдет нападающий, но известно, что клубы из Европы и Азии в нем заинтересованы. Transfermarkt оценивает Косту в 10 млн евро.

За свободным агентом следят представители «Арсенала». Диего уже играл в чемпионате Англии за «Челси» (с 2014 по 2017 год, он провел 89 матчей в АПЛ и забил 52 гола). Букмекеры дают кэф 7.00 (вероятность с учетом маржи – 14.29%) на его переход в команду Артеты.

Журналист Sky Sport Маттео Моретто сообщал о том, что у нападающего есть варианты с продолжением карьеры в Бразилии и Китае.

Коста перейдет в любой клуб из Китайской Суперлиги – кэф 7.00 ( 14.29% );

( ); в любой клуб из Бразилии – кэф 8.00 (12.50%).

Куда еще может перейти Коста?

«Вулверхэмптон» – 2.20 ( 45% )

( ) «Эвертон» – 8.00 ( 13% )

( ) «Тоттенхэм» – 10.00 ( 10% )

( ) «Вест Хэм» – 21.00 ( 4,8% )

( ) Любой клуб из МЛС – 26.00 ( 3,9% )

( ) «Челси» – 34.00 (2,9%)

В этом сезоне Ла Лиги форвард провел 7 матчей и забил 2 гола.

Где нападающий продолжит карьеру? Пишите прогноз в комментариях

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