Коста продолжит карьеру в АПЛ? Вероятность трансфера в «Арсенал» – 14%, но фаворитом на форварда называют другую команду

32-летний Диего Коста расторг контракт с «Атлетико» и в данный момент находится без клуба. Пока что непонятно, куда перейдет нападающий, но известно, что клубы из Европы и Азии в нем заинтересованы. Transfermarkt оценивает Косту в 10 млн евро.
За свободным агентом следят представители «Арсенала». Диего уже играл в чемпионате Англии за «Челси» (с 2014 по 2017 год, он провел 89 матчей в АПЛ и забил 52 гола). Букмекеры дают кэф 7.00 (вероятность с учетом маржи – 14.29%) на его переход в команду Артеты.
Журналист Sky Sport Маттео Моретто сообщал о том, что у нападающего есть варианты с продолжением карьеры в Бразилии и Китае.
- Коста перейдет в любой клуб из Китайской Суперлиги – кэф 7.00 (14.29%);
- в любой клуб из Бразилии – кэф 8.00 (12.50%).
Куда еще может перейти Коста?
- «Вулверхэмптон» – 2.20 (45%)
- «Эвертон» – 8.00 (13%)
- «Тоттенхэм» – 10.00 (10%)
- «Вест Хэм» – 21.00 (4,8%)
- Любой клуб из МЛС – 26.00 (3,9%)
- «Челси» – 34.00 (2,9%)
В этом сезоне Ла Лиги форвард провел 7 матчей и забил 2 гола.
Где нападающий продолжит карьеру? Пишите прогноз в комментариях
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