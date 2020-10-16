Кто из звезд может пропустить футбольный уикенд из–за коронавируса?

Если вы думали, что все закончилось, вы ошибались. Пандемия COVID–19 продолжает менять нашу жизнь, а статистика с каждым днем становится все более удручающей. Все это не могло не коснуться и футбольного мира – многие из звезд уже переболели коронавирусом или находятся на карантине прямо сейчас. Вот топ футболисты, которые из–за вируса пропустят или могут пропустить предстоящий уикенд.

В испанской Примере самая здоровая атмосфера – все звезды чемпионата в строю!

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Источник фото: francetvinfo