Кто из звезд может пропустить футбольный уикенд из–за коронавируса?

Если вы думали, что все закончилось, вы ошибались. Пандемия COVID–19 продолжает менять нашу жизнь, а статистика с каждым днем становится все более удручающей. Все это не могло не коснуться и футбольного мира – многие из звезд уже переболели коронавирусом или находятся на карантине прямо сейчас. Вот топ футболисты, которые из–за вируса пропустят или могут пропустить предстоящий уикенд.
АПЛ
- Киран Тирни («Арсенал». Играют в гостях с «Ман Сити») – находится на карантине. Вопрос участия под вопросом.
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед».Играют в гостях с «Ньюксал Юнайтед») – находится на карантине. Участие в матче под вопросом.
- Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед».Играют в гостях с «Ньюксал Юнайтед») – находится на карантине. Точно не сыграет.
Ла Лига
В испанской Примере самая здоровая атмосфера – все звезды чемпионата в строю!
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Бундеслига
- Маттео Гендузи («Герта». Играют дома с «Штутгартом») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Мануэль Аканджи («Боруссия Дортмунд». Играют в гостях с «Хоффенхайм») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
Серия А
- Петр Зелиньски («Наполи». Играют дома с «Аталантой») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Милан Шкриньяр («Интер». Играют дома с «Миланом») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Роберто Гальярдини («Интер». Играют дома с «Миланом») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Раджа Наингголан («Интер». Играют дома с «Миланом») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Эшли Янг («Интер». Играют дома с «Миланом») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Алессандро Бастони («Интер». Играют дома с «Миланом») – болен коронавирусом. Участие в матче под вопросом.
- Маттео Габбия («Милан». Играют в гостях с «Интером») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Леонардо Дуарте («Милан». Играют в гостях с «Интером») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Криштиану Роналду («Ювентус». Играют в гостях с «Кротоне») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Уэстон Маккенни («Ювентус». Играют в гостях с «Кротоне») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
- Амаду Диавара («Рома». Играют дома с «Беневенто») – находится на карантине. Точно не сыграет.
Лига 1
- Антони Лопеш («Лион». Играют в гостях с «Страсбур») – находится на карантине. Точно не сыграет.
- Жозе Фонте («Лилль». Играют дома с «Ланс») – болен коронавирусом. Точно не сыграет.
Источник фото: francetvinfo