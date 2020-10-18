Betting Insider

Коронавирус добрался до «Брюгге». Из строя выбыло три игрока основы перед матчем с «Зенитом»

Три футболиста «Брюгге» сдали положительный тест на коронавирус. До игры с «Зенитом» в Лиге чемпионов осталось 2 дня.

Бельгийский клуб остался без основного голкипера Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика, не так часто появляющегося на поле.

Инфекцию также подхватил генеральный директор, Винсент Маннарт, заявили в пресс-службе клуба. Все четверо помещены на карантин.

Согласно регламенту УЕФА, если в команде набирается минимум 13 футболистов,  включая одного вратаря, то матч проходит по расписанию. 

Положительные тесты могут привести к тому, что команда будет целиком помещена на карантин. Официальных заявлений об отказе чемпиона Бельгии от матча с петербуржцами не было – игра должна состояться 20 октября.

Основные исходы, по мнению букмекеров:

  • Победит «Зенит» – 1.74;
  • «Зенит» не проиграет – 1.19;
  • Обе забьют – 1.75;
  • Победит «Брюгге» – 5.10;

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Комментарии
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Победа Зенита из Санкт-Петербурга
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думаю зенит победит будем верить в ч россии
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Юрий Розанов45.9% WR-7.26% ROI
1.74Обе команды забьют - Да
Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Зенит почти бесперебойно идет по дистанции Чемпионата России. При этом пропуская почти в каждом матче. И в каждом же матче чередуя отличные отрезки с очень неровной игрой. Потому, будучи (конечно) фаворитами в матче с Брюгге, питерцы вряд ли могут утверждать, что победа их - дело решенное. Брюгге клуб опытный, умеющий время от времени передвигать игру к чужим воротам. А Зенит этого не любит. А выигрывать надо: если не у Брюгге, то у кого тогда?

Источник: Олимп
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Повторить за 1.727
Sergey Furianec55.9% WR-4.26% ROI
2Победит Динамо Киев или ничья
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
За такой кеф стоит заиграть. Юве не в форме, у Рона корона, Пирло не тренер. Это все аргументы в пользу ДК- они форсировали форму и спад будет позже, у них всё выздоровели, будут зрители. Юве не обязательно выигрывать в гостях - из этой группы они итак выйдут. Луче хитрец, играть будут на контрах с автобусом. Такой футбол неудобен для юве, они с кротоне изучались, а дк выше уровнем. Всем удачи кроме буков.
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