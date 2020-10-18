Коронавирус добрался до «Брюгге». Из строя выбыло три игрока основы перед матчем с «Зенитом»

Три футболиста «Брюгге» сдали положительный тест на коронавирус. До игры с «Зенитом» в Лиге чемпионов осталось 2 дня.

Бельгийский клуб остался без основного голкипера Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика, не так часто появляющегося на поле.

Инфекцию также подхватил генеральный директор, Винсент Маннарт, заявили в пресс-службе клуба. Все четверо помещены на карантин.

Согласно регламенту УЕФА, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря, то матч проходит по расписанию.

Положительные тесты могут привести к тому, что команда будет целиком помещена на карантин. Официальных заявлений об отказе чемпиона Бельгии от матча с петербуржцами не было – игра должна состояться 20 октября.

Основные исходы, по мнению букмекеров:

Победит «Зенит» – 1.74 ;

; «Зенит» не проиграет – 1.19 ;

; Обе забьют – 1.75 ;

; Победит «Брюгге» – 5.10;

Betting Insider будет внимательно следить за обновлениями!

Читайте больше материалов в нашем блоге