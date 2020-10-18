Коронавирус добрался до «Брюгге». Из строя выбыло три игрока основы перед матчем с «Зенитом»

Три футболиста «Брюгге» сдали положительный тест на коронавирус. До игры с «Зенитом» в Лиге чемпионов осталось 2 дня.
Бельгийский клуб остался без основного голкипера Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика, не так часто появляющегося на поле.
Инфекцию также подхватил генеральный директор, Винсент Маннарт, заявили в пресс-службе клуба. Все четверо помещены на карантин.
Согласно регламенту УЕФА, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря, то матч проходит по расписанию.
Положительные тесты могут привести к тому, что команда будет целиком помещена на карантин. Официальных заявлений об отказе чемпиона Бельгии от матча с петербуржцами не было – игра должна состояться 20 октября.
Основные исходы, по мнению букмекеров: