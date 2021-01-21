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Следующий клуб Роналду: «ПСЖ», «МЮ» или «Реал»? Букмекеры оценили вероятность, куда перейдет Криштиану

Как сообщает Marca президент «Реала» Флорентино Перес приезжал на тренировочную базу «Ювентуса», где разговаривал с Криштиану Роналду. Что они обсуждали – неизвестно, но отмечается, что это было «дружеское общение». 

Ранее СМИ указывали на «ПСЖ» как самый вероятный вариант для продолжения карьеры футболиста. Спортивный директор парижской команды Леонардо не исключил возможность покупки португальского игрока: 

«Сегодня в футболе можно допустить все что угодно. Может завтра Криштиану Роналду проснется с мыслью, что ему хочется поиграть где-то еще. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и «ПСЖ» входит в их ряд». 

Transfermarkt оценивает футболиста в 60 млн евро. Букмекеры дают кэф 2.40 (вероятность с учетом маржи – 41.67%) на его переход в команду Почеттино.

Куда еще может перейти Криштиану?

  • «МЮ» – 4.33 (23.08%)
  • «Реал» – 6.00 (16.67%)
  • «Бавария» – 8.50 (11.76%)
  • «Интер» Майами – 10.00 (10.00%)
  • Любой клуб из Китая15.00 (6.67%)
  • «Сити» – 15.00 (6.67%)
  • «Спортинг» – 19.00 (5.26%)
  • «Барселона» – 23.00 (4.35%)

Напомним, что 20 января Роналду с «Ювентусом» выиграл свой 31-ый трофей в карьере – Суперкубок Италии. В этом сезоне форвард провел 20 матчей и забил 20 голов.

Куда лучше перейти Кришу? Пишите прогноз в комментариях 

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Комментарии
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Max S
61.2% WR8.94% ROI
Если бы вернулся в «МЮ» – здорово! Но думаю выберет Лигу 1, там играть попроще и зарплатой не обидят
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💥Match Analytic💥
50.8% WR-7.24% ROI
Роналду встречался на днях с Флорентино Пересом, скорей всего это может быть возвращение в Реал. Или в ПСЖ перейдёт. Вероятнее всего выберет 2-й вариант
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Прогнозы бесплатно
53.3% WR10.14% ROI
А мы ждем хороших проходимых ставок. Я буду давать самые качественные прогнозы у себя в профиле!
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Виталий Крючков
50.8% WR-2.68% ROI
Я в ожидании видеть Роналду в Реале
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Андрей Мизинцев
59.4% WR1.28% ROI
💥Match Analytic💥Роналду встречался на днях с Флорентино Пересом, скорей всего это может быть возвращение в Реал. Или в ПСЖ перейдёт. Вероятнее всего выберет 2-й вариант
лучше бы в Ювентус к месси
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Александр Байков3
27.4% WR-18.34% ROI
В Баварию и ей нет равных
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vova vova1
64.9% WR0.2% ROI
Андрей Мизинцевлучше бы в Ювентус к месси
А Криш где играет?
Ответить
Андрей Мизинцев
59.4% WR1.28% ROI
vova vova1А Криш где играет?
тьфу в барсу
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Александр 2021
71.4% WR3.08% ROI
Андрей Мизинцевтьфу в барсу
Месси же сам скоро уйдет из Барсы! Может всех топов в ПСЖ собрать?
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Александр 2021
71.4% WR3.08% ROI
Александр Байков3В Баварию и ей нет равных
А как они будут с Левандовски делить пенальти?)
Ответить

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Перед тем,как я дам последний прогноз по линии на сегодня..хочу подвести итог вчерашнего дня. Статистику,плюсы,минусы считать не будем..оно и так видно что мы хорошо вчера заработали. Так вот..скажу простым языком. Если вы поставили флэтом на каждый мой вчерашний прогноз 2000р хотя бы..то по итогам дня вы в плюсе на 27.700+р.(для среднестатистического россиянина вполне хорошая цифра,а точнее месячная зарплата у многих).Дальше больше!!!
Теперь о матче:
Команды разного уровня,разного класса,решающие разные задачи в чемпионате. Один-претендент на титул,второму-не вылететь бы с лиги вниз.
1⃣Хозяева не могут победить уже 5 матчей кряду.
2⃣ЧФР не уступает в лиге уже 8 матчей подряд.
3⃣Команды 6 раз играли между собой(2 ничьи и 4 победы ЧФР).
Мой прогноз:Победа ЧФР.
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СТАВКА ДНЯ 🏆 46.3% WR-5.44% ROI
2.29Победит Атлетик
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Атлетик — Хетафе| Ла Лига
СТАВКА ДНЯ 🏆 ( Админ, не забудь удалить, а то ведь это копипаст) лучше бы приложение делали лучше, чем занимались такой фигнёй.

Атлетик: 3 победы подряд, из которых победа на Барселоной и Реалом.

Хетафе: 2 победы подряд. В гостях у Хетафе не так все гладко.

Матчи между команд складывались для " Атлетик" не очень, предпоследний матч закончился 0:2 в пользу Хетафе, а последний матч команды разделили ничью.

Свой голос я отдам " Атлетик" думаю с настроем у них все хорошо. Если не ошибаюсь, то у команды 2 основных защитника травмированы, а у Хетафе нападающие. Ждать голов в этом матче, я бы не стал.
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