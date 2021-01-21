Следующий клуб Роналду: «ПСЖ», «МЮ» или «Реал»? Букмекеры оценили вероятность, куда перейдет Криштиану

Как сообщает Marca президент «Реала» Флорентино Перес приезжал на тренировочную базу «Ювентуса», где разговаривал с Криштиану Роналду. Что они обсуждали – неизвестно, но отмечается, что это было «дружеское общение».
Ранее СМИ указывали на «ПСЖ» как самый вероятный вариант для продолжения карьеры футболиста. Спортивный директор парижской команды Леонардо не исключил возможность покупки португальского игрока:
«Сегодня в футболе можно допустить все что угодно. Может завтра Криштиану Роналду проснется с мыслью, что ему хочется поиграть где-то еще. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и «ПСЖ» входит в их ряд».
Transfermarkt оценивает футболиста в 60 млн евро. Букмекеры дают кэф 2.40 (вероятность с учетом маржи – 41.67%) на его переход в команду Почеттино.
Куда еще может перейти Криштиану?
- «МЮ» – 4.33 (23.08%)
- «Реал» – 6.00 (16.67%)
- «Бавария» – 8.50 (11.76%)
- «Интер» Майами – 10.00 (10.00%)
- Любой клуб из Китая – 15.00 (6.67%)
- «Сити» – 15.00 (6.67%)
- «Спортинг» – 19.00 (5.26%)
- «Барселона» – 23.00 (4.35%)
Напомним, что 20 января Роналду с «Ювентусом» выиграл свой 31-ый трофей в карьере – Суперкубок Италии. В этом сезоне форвард провел 20 матчей и забил 20 голов.
Куда лучше перейти Кришу? Пишите прогноз в комментариях
‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.