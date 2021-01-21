Следующий клуб Роналду: «ПСЖ», «МЮ» или «Реал»? Букмекеры оценили вероятность, куда перейдет Криштиану

Как сообщает Marca президент «Реала» Флорентино Перес приезжал на тренировочную базу «Ювентуса», где разговаривал с Криштиану Роналду. Что они обсуждали – неизвестно, но отмечается, что это было «дружеское общение».

Ранее СМИ указывали на «ПСЖ» как самый вероятный вариант для продолжения карьеры футболиста. Спортивный директор парижской команды Леонардо не исключил возможность покупки португальского игрока:

«Сегодня в футболе можно допустить все что угодно. Может завтра Криштиану Роналду проснется с мыслью, что ему хочется поиграть где-то еще. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и «ПСЖ» входит в их ряд».

Transfermarkt оценивает футболиста в 60 млн евро. Букмекеры дают кэф 2.40 (вероятность с учетом маржи – 41.67%) на его переход в команду Почеттино.

Куда еще может перейти Криштиану?

«МЮ» – 4.33 ( 23.08% )

( ) «Реал» – 6.00 ( 16.67% )

( ) «Бавария» – 8.50 ( 11.76% )

( ) «Интер» Майами – 10.00 ( 10.00% )

( ) Любой клуб из Китая – 15.00 ( 6.67% )

( ) «Сити» – 15.00 ( 6.67% )

( ) «Спортинг» – 19.00 ( 5.26% )

( ) «Барселона» – 23.00 (4.35%)

Напомним, что 20 января Роналду с «Ювентусом» выиграл свой 31-ый трофей в карьере – Суперкубок Италии. В этом сезоне форвард провел 20 матчей и забил 20 голов.

Куда лучше перейти Кришу? Пишите прогноз в комментариях

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