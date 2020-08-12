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Мендеш ведет переговоры с «ПСЖ»? Букмекеры оценили вероятность трансфера Криштиану в Париж

Вылет «Юве» из ЛЧ, отставка Сарри, назначение Пирло привело к активизации Жорже Мендеша, агента Криштиану. Неужели «ПСЖ» готовит самый громкий трансфер года? Букмекеры пока не верят.

Коэффициент на переход Криштиану Роналду в «ПСЖ» до 6 октября 2020 года составляет 4.98 (20% вероятности).

Отметим, что именно такую котировку давали букмекеры еще в апреле, когда у «Юве» и Роналду не было чемпионства, а вылет из ЛЧ казался невозможным.

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Статистика Криштиану в «Юве»

  • 52 гола и 15 ассистов в Серии А;
  • 10 голов и 3 ассиста в ЛЧ;
  • 29,43 момента по статистике xG в сезоне 2019/20 в Серии А.

Пирло уже объявил, что хочет строить новый футбол «Юве» вокруг полузащиты (кто-то сомневался?). Первый номер в списке возможных трансферов – Поль Погба. На переход француза из «МЮ» дают коэффициент 6.00.

Вероятность трансфера Роналду в «МЮ», клуб, который сделал португальца мировой звездой, оценивается всего в 4% (коэффициент 26.00).

Другие варианты для Криша в линиях букмекеров:

А вариант с переходом в «ПСЖ» даст Криштиану улучшить статистику:

  • Криш забьет 500 голов в топ-5 европейских лигах (сейчас 440) – коэффициент 2.00;
  • Роналду забьет 150 голов в Лиге чемпионов (сейчас 130) – 2.10;
  • Криштиану отдаст 300 голевых передач (сейчас 251) – коэффициент 3.20.

Автор: Valderamma

Фото на обложке: Valerio Pennicino/Getty Images

Комментарии
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Никуда он не денется, этот Криш
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ИМХО. Врядли он состоится.
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