Betting Insider

Мендеш ведет переговоры с «ПСЖ»? Букмекеры оценили вероятность трансфера Криштиану в Париж

Вылет «Юве» из ЛЧ, отставка Сарри, назначение Пирло привело к активизации Жорже Мендеша, агента Криштиану. Неужели «ПСЖ» готовит самый громкий трансфер года? Букмекеры пока не верят.

Коэффициент на переход Криштиану Роналду в «ПСЖ» до 6 октября 2020 года составляет 4.98 (20% вероятности).

Отметим, что именно такую котировку давали букмекеры еще в апреле, когда у «Юве» и Роналду не было чемпионства, а вылет из ЛЧ казался невозможным.

Хочешь больше трансферных новостей и эксклюзива? Подписывайся на наш блог!

Топ-50 трансферов лета: Бэйл в «Ньюкасл», обмен Мартинеса в «Барсу» и возвращение Кокорина в «Зенит»

После решения CAS «Сити» готовит трансферы: могут подписать Кулибали и Тиаго, расстаться – с Жезусом и Стерлингом

Клопп сказал, что ему нравится Тиаго Алькантара. Кэф на трансфер игрока в «Ливерпуль» упал в 2,5 раза

Статистика Криштиану в «Юве»

  • 52 гола и 15 ассистов в Серии А;
  • 10 голов и 3 ассиста в ЛЧ;
  • 29,43 момента по статистике xG в сезоне 2019/20 в Серии А.

Пирло уже объявил, что хочет строить новый футбол «Юве» вокруг полузащиты (кто-то сомневался?). Первый номер в списке возможных трансферов – Поль Погба. На переход француза из «МЮ» дают коэффициент 6.00.

Вероятность трансфера Роналду в «МЮ», клуб, который сделал португальца мировой звездой, оценивается всего в 4% (коэффициент 26.00).

Другие варианты для Криша в линиях букмекеров:

А вариант с переходом в «ПСЖ» даст Криштиану улучшить статистику:

  • Криш забьет 500 голов в топ-5 европейских лигах (сейчас 440) – коэффициент 2.00;
  • Роналду забьет 150 голов в Лиге чемпионов (сейчас 130) – 2.10;
  • Криштиану отдаст 300 голевых передач (сейчас 251) – коэффициент 3.20.

Автор: Valderamma

Фото на обложке: Valerio Pennicino/Getty Images

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Adamantine79.4% WR3.27% ROI
1.3Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Лион|Лига чемпионов УЕФА
🏆⚽Привет дорогие подписчики. Вот мой очередной прогноз на матч Манчестер Сити vs Лион. Конечно больше шансов на выход в 1/2 финала у "гаражан". Лион же тоже имеет шансы после выбивания Ювентуса из ЛЧ. Но больше всего меня впечатляет игра Англичан. Прекрасный пресинг, Лутший центр, непроходимая оборона, один из лучших тренеров всё это говорит о том что Манчестер Сити один из главных претендентов на Лигу Чемпионов. Даже Лион вряд-ли окажется проблемой. Поэтому я с уверенностью советую поставить на победу Манчестера Сити что и сделаю сам. Всем удачи. До новых встреч⚽🏆
11
Повторить за 1.27
Константин Генич55.9% WR-2.17% ROI
1.51Обе команды забьют - Да
Аталанта — ПСЖ|Лига чемпионов УЕФА
Аталанта — ПСЖ|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и обе забьют в матче Аталанта — ПСЖ. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у парижского клуба есть потери - не сыграют Мбаппе и Ди Мария, может пропустить игру Верратти. Но состав у ПСЖ все-равно мощнее.

Аталанта всех поразила в этом сезоне. В этом матче они должны забить хотя бы один гол. Даже с учетом отсутствия Иличича.

ПСЖ опытнее и сильнее, поэтому не должен проиграть.

Источник: РБ
15
Повторить за 1.52
Предыдущий
Следующий