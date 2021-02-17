36-летний гонщик выиграл этап впервые за 358 заездов — помогла массовая авария. Кэф на его победу достигал 100

Майкл МакДоуэлл, пилот Front Row Motorspor, 13 лет выступает в серии NASCAR. Он один из аутсайдеров серии — за 358 гонок у него ни одной победы.

14-15 февраля в Дайтона-Бич, Флорида гонкой «Дайтона» 500 открылся очередной сезон NASCAR. На последнем круге два лидера гонки попали в массовый завал (в итоге в него угодили 16 машин), и победителем стал МакДоуэлл.

Перед гонкой коэффициент на его победу достигал 100. По сообщению букмекерской конторы William Hill, максимальная ставка на победу МакДоуэлла составила 100 долларов и позволила их клиенту выиграть $10 тысяч.



А какие ваши самые запоминающиеся победы андердогов? Триумф Греции на Евро-2004? ЛЧ «Порту» в том же году? Делитесь в комментариях!