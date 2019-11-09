Футбол сегодня уже не просто игра, а огромная машина развлечений. Одним из самых шумных поршней, двигающих ее, стал беттинг, который, покинув тень, всего-лишь за несколько лет улетел в космос!



Наверняка, в процессе серфинга по любимым сайтам вы постоянно попадаете на рекламу букмекеров. На YouTube, по телевизору, на улицах вашего города – конторы изощряются и ведут агрессивные маркетинговые кампании всюду, привлекая своих потенциальных клиентов фрибетами или бонусами.

Порой эти кампании превращаются в настоящее безумие – в 2019 году таких было много, но мы отобрали лучшие.

Футбольная форма – это не рекламный билборд... Или билборд?

Одним из самых известных «безумцев» в сфере маркетинга является ирландская букмекерская контора «Paddy Power», которая прославилась своим, мягко говоря, необычным подходом к созданию рекламного продукта, будь то промо-ролики, офлайн-акции или обычные твиты.

Именно «Paddy Power» спродюсировали самую громкую маркетинговую акцию года. В середине июля медиапространство взорвал «Хаддерсфилд», неудачник прошлого сезона АПЛ. Их твиттер сообщил болельщикам о поступлении в продажу нового комплекта домашней формы для нового сезона, которая выглядела вот так:





Это не фотошоп. Полоса с брендингом ирландской конторы обвивала футболистов британского клуба, как ленточка с надписью «Выпускник» одиннадцатиклассников воронежской школы. Это тут же вызвало бурную (и яростную) реакцию у болельщиков, самые смышленые из которых сразу же вспомнили о правилах размещении рекламы на формах, запрещающих надписи подобного размера.

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Скандал разгорался все громче, пока ирландцы не сознались в том, что все это на самом деле их новая рекламная кампания, в рамках которой «Paddy Power» даже выступили с лозунгом: «Футбольная форма – это не рекламный билборд», призывая клубы отказаться от спонсорства на футболках.

Два билборда для Тайгера Вудса

Гольф-турнир «The Open Championship» объявил, что к ним заедет главная знаменитость этого вида спорта – Тайгер Вудс. Ирландцы поприветствовали звезду в своем стиле.

Дело в том, что Вудс знаменит на весь мир не только тем, что долгое время был самым богатым спортсменом мира, но и многочисленными скандальными выходками. Например, десять лет назад, из-за неаккуратного вождения, гольфист попал в автомобильную аварию – задел пожарный кран, потерял управление и врезался в дерево.





«Paddy Power» установили билборд с разбитым автомобилем и имитацией дырки в стене прямо у гольф-клуба «Royal Portrush», где проходил этот турнир. Рядом красовалась надпись: «Тайгер приехал. Надеемся, он стал водить получше».

Тайлер рискует за рулем, но остается крутым мужиком и мультимиллионером. Вы можете так же – забирайте фрибет 1000 рублей и рискуйте сколько угодно, вы в любом случае победите!

Грязное белье семейки Гиггзов

Валлийская легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз обладал кристально чистой репутацией ровно до того момента, как в 2011-ом году весь мир не узнал о том, что футболист на протяжении восьми лет спал с женой своего родного брата. Когда грязное белье выползло из шкафа, Райан не стал извиняться перед оскорбленным братом, а вся семья Гиггзов порвала отношения с футболистом. Именно на этом сыграли «Paddy Power».

Они запустили рекламную акцию со слоганом «Верность умерла! Живи ради выигрыша». Главным ее амбассадором стал Родри Гиггз – тот самый брат Райана.

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Вишенкой кампании стало видео, напичканное множеством отсылок – вот лишь некоторые из них:

В пабе за спиной девушки-бармена висит лого пива с названием «Wandering cock». Знатоки разговорного английского подскажут, что так называют мужчину, который не против беспорядочных половых связей.

По телевизору в комнате Гиггза идет трансляция матча сборных с участием команды из Уэльса, которая проигрывает сопернику. Комментатор игры предлагает зрителям спросить за поражение с главного тренера команды – сейчас ее тренирует Райан Гиггз.

На кружке, из которой пьет Родри, изображена эмблема «Ман Сити», принципиального соперника бывшей команды Гиггза

Когда Родри вяло бьет грушу в спортзале, тренер предлагает ему вспомнить своего злейшего врага, чтобы разозлиться. «Никто не приходит в голову», — отвечает Родри, ехидно ухмыляясь.

Благодаря этой кампании Родри наверняка поправил свое финансовое положение (которое, к слову, было не очень), а Райан возможно слегка покраснел от стыда.

Ничего «Особенного» – развенчанный миф о Моуринью

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Медиа давно пристраивают Жозе Моуринью в тот или иной топ-клуб, но пока отпуск португальца продолжается – во время него Моуринью то поработает экспертом на телевидении, то снимется в рекламе. Конечно же «Paddy Power» не могли пройти мимо легендарного тренера, красиво обыграв его знаменитое прозвище «Особенный» в промо-ролике.

В нем португалец демонстрирует зрителям свой обычный день, во время которого все подчеркивает его исключительность. Практически все. Во время поездки в такси иллюзии Моуринью рушатся – он выигрывает в игре на сайте «Paddy Power» и говорит таксисту: «Видишь, я особенный!». На это скептически настроенный водитель отвечает, что каждый день один британец становится победителем конкурса, и в этом нет ничего особенного. Да, этот сюжетный поворот в конце рекламы заслуживает Оскар.

Артур Пирожков нарывается на драку

Вы еще не отошли от адского хита «Зацепила», а известный шоумен Александр Ревва снова расплескал ведерко безумия, и задействовав свое альтер-эго Артура Пирожкова, вызвал на бой ирландского шоумена Коннора Макгрегора. Казалось бы, причем тут букмекеры?

Дело в том, что Макгрегор – амбассадор букмекерской компании «Париматч» и спонсор UFC. Именно поэтому Пирожков тегнул эту БК в своем посте, намекая на рождающуюся маркетинговую кампанию.

На данный момент, тем не менее, кампания эта так и не зародилась, а Коннор ничего не ответил Артуру – для промо-акций у ирландца есть виски и Хабиб.

Почему полтора корейца?

Наши БК стараются не отставать от своего европейского конкурента и тоже зачастую выдают безумный креатив. Например, «Париматч» не только спонсирует ирландских бойцов, но и умеет работать с трендами. Этим летом БК поддержала популярный сейчас формат рэп-клипов, сняв шуточный ролик, переполненный отсылками ко всему подряд – к игре престолов, «Полю чудес» и другим как хайповым, так и вечным частицам нашей культуры.

В клипе снялись Басков, Седокова, Варнава и другие звезды, а текст доверили писать рэперу ST. Вышло неплохо – 3.7 миллиона человек посмотрели видео и узнали о букмекерской конторе чуть больше.

Автор: Никита Килин

А какие маркетинговые акции букмекеров помните вы? Делитесь в комментариях!

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