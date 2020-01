Порой в жизни случаются из ряда вон выходящие события. Разве могли воодушевленные летними трансферами фанаты «Спартака» предположить, что их любимый клуб к 20 туру РПЛ будет идти ниже «Арсенала Тула», «Уфы», «Урала» и, простите, «Динамо Москва»? А Жозе Моуриньо в «Тоттенхэме»? Еще не так давно об этом даже думать было смешно.

Наш мир был бы максимально скучным, если бы в нем регулярно не происходили какие-то сумасшедшие вещи. Хотите узнать, что может настигнуть вас как гром среди ясного неба в 2020 году? Вашему вниманию – самое безумное превью событий-2020 от Betting Insider.

Оксимирон баттлит в логове пиратов или в филлипинской тюрьме

Ходят слухи, что совсем скоро легендарный пират Александр Пистолетов переквалифицируется в формат баттлов. Уж кто-кто, а этот парень умеет делать горячо. Но настолько ли горячо, как Оксимирон, который уже два с половиной года не батлился? А вдруг у Мирона Яновича что-то екнет в голове, и он решит вернуться в большой баттл-рэп дуэлью против Александра Пистолетова. Тогда-то уж точно игра перевернется. Коэффициент 248.0 – это прекрасная возможность поставить небольшие деньги, и в случае чуда умереть от счастья.

Чуть более реальный баттл, о котором говорили не безумные букмекеры, а сами потенциальные его участники – это Федоров против самого просматриваемого баттл-МС мира филиппинца Loonie. Мы бы могли отнести этот баттл к спискам самых ожидаемых событий 2020 года, но вот незадача: рэпера посадили в тюрьму – мы про Loonie, конечно. Судя по всему условным сроком или штрафом он не отделается. Станет ли колючая проволока преградой для противостояния двух самых просматриваемых баттл-МС в мире? Можете ли вы представить, что парни забатлят прямо на территории исправительного учреждения? Прямо как Кокорин и Мамаев сыграли в «Бутырке» в футбол. Букмекеры вот не особо верят, хотя коэффициент 18.0 и не выглядит таким безнадежным. По сравнению с баттлом Пистолетов – Оксимирон уж точно.

Ремейк Игры престолов, вы серьезно?

Кому зашла концовочка последнего сезона самого хайпового сериала десятилетия? В сети было много недовольных комментариев касательно работы Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, и фанаты сериала даже создали петицию с требованием переснять 8 сезон (петиция собрала почти 2 миллиона подписей). Возможен ли такой расклад событий в реальной жизни? Ну, кэф 11.0 заставляет как минимум задуматься над этим. Быть может, в скором времени создатели главного сериала десятилетия ошарашат нас анонсом полноценного ремейка.

«Ментовские войны» – to be continued…

На самом деле всем по барабану на Игру престолов, люди ждут продолжения другого легендарного сериала. «Ментовские войны» – это наше все. Но представьте себе, каким бы крутым был 12 сезон, если бы его производством занялись ребята из Netflix. Коэффициент 862.0, конечно, говорит нам обо всем, но мы не теряем надежд увидеть по-настоящему великий коллаб российского и американского кинематографа.

«Текст», любовь, бульдоги – триумф России в Голливуде

Вы могли не смотреть этот фильм, но не услышать о нем в конце 2019 было просто невозможно. Картина «Текст» Клима Шипенко стала поистине эпохальной. Огромное число пользователей рунета узнало для себя новое слово, ареал распространения которого находится на сайтах категории XXX.

Как такой фильм могут обойти стороной члены академии «Оскар»? В теории работа Шипенко может побороться за звание лучшего иностранного фильма. Коэффициент на победу «Текста» в любой из номинаций составляет 18.0. Кто знает, возможно, известная сцена с Кристиной Асмус очарует членов жюри, и они решат отдать все лавры одному из самых резонансных российских фильмов в истории.

SWAG – не совсем то, что вы думаете

Sorry We Are Gays. Скажут ли эту фразу футболисты Российской Премьер-Лиги? Не все, конечно, для начала хотя бы один. Каминг-аут – штука очень непростая, особенно, если ты играешь в футбол в России. В истории РПЛ были владельцы, которые открыто заявляли, что выгонят футболиста-гея из своей команды, если это станет известно. Про «одобрение» на фанатских трибунах мы вообще молчим. Тем не менее кэф на первый каминг-аут в российском футболе не такой уж и большой, всего лишь 15.0. Даже на принятие ислама Глушаковым больше дают. Букмекеры явно переоценили российское футбольное гей-комьюнити.

Make America Great Again feat Kanye West

В 2012 лозунг Make America Great Again запатентовал Дональд Трамп, а в кепке в этой надписью ходил его известный товарищ Канье Уэст. Нет никаких сомнений, что Трамп и в 2020 году будет баллотироваться на пост президента, снова используя данный лозунг. Однако есть вероятность, что его хороший друг и единомышленник мистер Уэст тоже решит выставить свою кандидатуру на выборы. Коэффициент 11.0 говорит нам, что не так уж это и невозможно. О своих президентских амбициях Канье заявлял уже очень давно, так что кто знает, кто знает…

Безвиз для дружелюбного соседа

Отношения между Россией и Китаем сложно назвать натянутыми, но и до братских уз там как от Москвы до Пекина. Тем не менее соседствовать у стран получается, достаточно вспомнить, что около 20 миллионов активных покупателей в Aliexpress живут в России. В таком случае и границы было бы неплохо открыть! Чтобы напрямую закупаться всем необходимым. Безвизовый режим между Россией и Китаем за 20,0 к 31 декабря 2020 года, как вам такая перспектива?

Наталья Поклонская и ее борьба

Если еще пару лет назад имя Натальи Поклонской четко ассоциировалось с защитой христианских ценностей, то на сегодняшний день Наталья перешла в другую категорию и стала защищать женщин. За последние несколько месяцев Поклонская успела выдать пару огненных цитат и про закон о домашнем насилии, и об абортах. Что дальше, съемка в эротическом журнале? Собственно, почему бы и нет? 15.0 – на легкий фотосет для журнала Maxim. Выглядит как валуй. Наталья, верим в вас!

Звездные войны: Робот FEDOR. Восход

Ну и закончим наш топ абсолютно космической историей про простого русского робота по имени Федор. Он уже успел побывать в космосе, но лишь на корабле. Ему пока не удалось прочувствовать на себе космическое пространство, но Федя никогда не сдается, и уже в этом году он имеет все шансы выйти в открытый космос. 1,85 – на успех Федора, 1,85 – на фиаско первого русского робота-астронавта. Проще говоря, 50 на 50. Нам остается только поддержать этого парня, и верить, что у него все получится.

Автор: Александр Москвин

Какое из этих событий самое вероятное? Обсудим в комментариях!

Что еще нам ждать в 2020 году? Новогодний дайджест Betting Insider

Второй Оскар Скорсезе, Человек года Трамп и баттл Оксимирона с прошлым – 2020 год глазами букмекеров

Бэйл и Эриксен меняются клубами, а с «Челси» снимают трансферный бан. Букмекеры оценили вероятность всех возможных переходов зимнего ТО

В 2020 году Макгрегор будет чинить трубы на плоской земле. Топ безумных букмекерских линий