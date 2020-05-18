Роналду возвращается к тренировкам с «Юве». Букмекеры оценили его шансы на новые рекорды с возобновлением футбола

Роналду уже 35 лет, но завершать карьеру еще рано – контракт с «Юве» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2019/20 Роналду уже забил 25 голов в 32 матчах. Букмекеры не забыли про манию игрока ставить рекорды и открыли спецлинии:

150 голов в ЛЧ (сейчас у Криштиану – 129): да – 2.10 , нет – 1.65 .

, нет – . 300 ассистов (251): да – 3.20 , нет – 1.30 .

, нет – . 500 голов (440 в АПЛ, Ла Лиге и Серии А) в топ-5 лиг Европы: да – 2.00 , нет – 1.72 . Рекорд продолжает удерживать Пеле – 538 голов.

, нет – . Рекорд продолжает удерживать Пеле – 538 голов. Рекорд Али Даеи (109 голов) за сборную: да – 1.10, нет – 5.80. Сейчас у Роналду уже 99 голов за Португалию, осталось – 10.

Напомним, Роналду покинул место в топе дорогих футболистов. Его рыночная стоимость – 60 млн евро (43-46 место).

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