Betting Insider

Дэйна Уайт рассказал о своем отношении к ставкам: «Это делает меня счастливее. Но однажды я проиграл миллион долларов»

автор Юрий Еремичев

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о своем отношении к ставкам: на что ставит чаще всего, какой был самый обидный проигрыш и самый запоминающийся выигрыш, и вообще о том, как делает ставки.

Чаще всего ставит на бокс, конечно же. Однако первая ставка была сделана на американский футбол. 

Что касается самого обидного проигрыша, то тут можно назвать бой Джермейна Тейлора и Келли Павлика. Дэйна поставил миллион долларов на победу Тейлора, однако боксер проиграл поединок.

Самый запоминающийся выигрыш был в далеком прошлом, когда Уайт был еще никому неизвестным. Ставка была сделана на бой Джордж Форман — Майкл Мурера. Поединок закончился нокаутом от Джорджа Формана, хотя Мурера имел преимущество.

Как и многие любители ставок, Дэйна изучает расклады и смотрит линию, будь это бои или же любой другой вид спорта. 

А какие ваши самые запоминающиеся победы и поражения? Делитесь в комментариях!

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🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
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Вероятные исходы:

🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5

Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡
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