Дэйна Уайт рассказал о своем отношении к ставкам: «Это делает меня счастливее. Но однажды я проиграл миллион долларов»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о своем отношении к ставкам: на что ставит чаще всего, какой был самый обидный проигрыш и самый запоминающийся выигрыш, и вообще о том, как делает ставки.

Чаще всего ставит на бокс, конечно же. Однако первая ставка была сделана на американский футбол.

Что касается самого обидного проигрыша, то тут можно назвать бой Джермейна Тейлора и Келли Павлика. Дэйна поставил миллион долларов на победу Тейлора, однако боксер проиграл поединок.

Самый запоминающийся выигрыш был в далеком прошлом, когда Уайт был еще никому неизвестным. Ставка была сделана на бой Джордж Форман — Майкл Мурера. Поединок закончился нокаутом от Джорджа Формана, хотя Мурера имел преимущество.

Как и многие любители ставок, Дэйна изучает расклады и смотрит линию, будь это бои или же любой другой вид спорта.

А какие ваши самые запоминающиеся победы и поражения? Делитесь в комментариях!