Глава UFC поставит $1 млн на проигрыш ютубера от бойца MMA. Артист предложил удвоить ставку

Дэйна Уайт не верит в победу ютубера Джейка Пола в боксерском поединке против экс-чемпиона Bellator и ONE Championship Бена Аскрена, который состоится 17 апреля.

На подкасте у Майка Тайсона Уайт заявил, что Пол говорит много чего лишнего, и скоро все в этом убедятся. Также Дэйна дал понять, что поставит $1 млн на поражение Пола. Босс UFC поведал, что сомневается в конкурентоспособности Джейка, сказав, что Аскрен настоящий борец, который был чемпионом мира по версии многих организаций.

Обо всем вышесказанном узнал сам Джейк Пол. Артист предложил главе UFC поднять ставку в два раза, заявив, что эти деньги можно положить на депозит, и таким образом получится уже 4 миллиона. Также Джейк добавил, что его менеджеры готовы связаться с ним для подписания контракта.

После этого ютубер предложил выйти на ринг с ним и самому Дэйне.

А вы верите в то, что Дэйна Уайт примет этот вызов?