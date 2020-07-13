«Инициаторы создания монопольного госрегулятора преследуют собственные бизнес-интересы». Дарина Денисова (Президент CPO букмекеров) о предложении Федерации бокса России

Умар Кремлев (Генеральный секретарь Федерации бокса России) предложил пересмотреть механизм регулирования индустрии беттинга. Чиновник предлагает расформировать самостоятельные организации (Первую СРО и СРО Букмекеров).

По его мнению контролировать индустрию должна одна государственная публично-правовая компания, которая будет выполнять функции CPO, ФСН, а также контролировать денежные переводы (ставки и выплаты по выигрышам) и целевые отчисления БК.

Betting Insider взял интервью у Президента СРО Дарины Денисовой, чтобы разобраться в перспективах предложения Кремлева, а также узнать статус уровня выплат букмекеров в пользу спортивных федераций в связи с кризисом из-за пандемии COVID-19.

Как будет выглядеть рынок при модели, которую предлагает глава ФБР?

Он будет выглядеть как любой рынок в рамках монополии. При условии получения тотального контроля над отраслью предполагаемый госрегулятор-монополист сможет:

Устанавливать любые суммы платежей для БК за использование своей платформы единого ЦУПИС; Влиять на получение и лишение лицензий, что до предела увеличивает коррупционные риски; Вести любой изощренности внутреннюю политику, устраняя БК-конкурентов, которые мешают бизнесу бенефициаров такого госрегулятора.

Ведь речь в предложении Федерации бокса идет о создании структуры именно с коммерческим типом управления. По сути, инициаторы создания нового монопольного госрегулятора желают «зачистить поляну» под собственные бизнес-интересы. Ни о каком (декларируемом) желании увеличить фискальные поступления и целевые выплаты от отрасли в реальности речи не идет.

Почему инициатором монополизации выступает именно ФБР?

Представители букмекерства могут только строить предположения на этот счет. Уважительно отношусь ко всем федерациям/лигам – они продвигают свои виды спорта, это важно для общества. Но желание одной отдельной федерации разрушить существующий статус-кво в целом сегменте предпринимательства вызывает непонимание.

За первый квартал БК выплатили отчисления в пользу спортивных федераций без льгот (5% от прибыли, не менее 15 млн рублей). Выплаты в июле будут учитывать издержки пандемии?

СРО букмекеров не получило реакции от Правительства на сделанное в разгар весенней пандемии предложение несколько сместить для БК сроки обязательных выплат. Поэтому букмекеры из числа членов нашей СРО БК, несмотря на огромные потери для бизнеса в марте-мае, в дальнейшем по-прежнему будут делать обязательные выплаты в срок и в оговоренном законом объеме.

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