Betting Insider

«Еще минимум 6-7 месяцев букмекеры будут работать «в ноль». Дарина Денисова о последствиях кризиса для индустрии беттинга

В интервью для Betting Insider Дарина Денисова (Президент СРО букмекеров) рассказала том, когда индустрия в России восстановится после кризиса, а также оценила ситуацию сферы азартных развлечений на мировом рынке.

Как вы оцениваете ущерб индустрии после отмены Евро-2020 и паузы сезона на 2-3 месяца? 

Это был тяжелейший нокдаун. Объемы ставок после массовой отмены спортивных событий снизились до критических показателей. Многие букмекеры вынуждены были включить режим «выживания», резко оптимизировать свои расходы – в первую очередь, на маркетинг, рекламу, спонсорство. 

Конечно же, отрасль очень рассчитывала на Евро-2020. БК уже готовили многочисленные акции, событие ожидалось с колоссальным интересом как букмекерами, так и болельщиками. 

Когда индустрия восстановится?

Полагаю, большинство контор к концу текущего года продемонстрируют серьезное падение всех показателей по сравнению с 2019-м. Еще минимум 6-7 месяцев представители индустрии будут работать «в ноль».

Изменилось ли отношение зарубежных БК к рынку в России за последние полгода? 

Стоит понять, что пандемия коронавируса резко убавила желание крупных беттинг-брендов заходить в какие бы то ни было новые юрисдикции. Сейчас большинство БК выживают – и эта реальность будет сопровождать индустрию до конца 2020 года.

При каких условиях они могут начать действовать активнее?

Когда компании восстановят свою ресурсную базу, к разговору о приходе в Россию западных брендов можно будет и вернуться. Но это произойдет только в том случае, если отечественный рынок по-прежнему будет открытым, не находиться в руках какого-то монопольного псевдогосударственного регулятора.

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Какие нужно принять меры для улучшения имиджа индустрии в России, чтобы ставки воспринимали как лайфстайл, как это уже произошло на западе, по словам Сергея Портного (Parimatch)?

Меры по улучшению имиджа – дело не 1-2 лет. Букмекерству предстоит пройти еще очень долгий путь, прежде чем обыватель перестанет воспринимать ставки на спорт как какое-то «зло».

Лайфстайлом беттинг в той же Европе является не везде – во многих странах индустрия противостоит несправедливым предубеждениям. Разве что в Великобритании букмекерство давно стало частью культурного кода общества – там легальная отрасль имеет вековые традиции. 

Беларусь уже легализовала гэмблинг, (Украина готовится) – это здоровые взаимоотношения государства с индустрией гэмблинга? Когда в России появятся онлайн-казино?

Украина никак не может принять закон о детенизации игорного бизнеса – эпопея длится уже несколько лет. Надеюсь, в июле-августе местный парламент все же примет данный закон. Но пока что можно наблюдать, как сражаются между собой различные украинские группы влияния. 

Посмотрим, будет ли итоговый принятый документ в соседней стране по-настоящему качественным и без коррупционных изъянов. Касательно легализации онлайн-казино в России: вероятно, это дело среднесрочной перспективы, не ближайшего времени.

Пропустили наше большое интервью на YouTube о легализации онлайн-казино в Беларуси? Скорее смотрите!

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Источник: Ставка ТВ
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