Легенда туринского клуба имеет возможность стать его президентом.

Из-за провала Суперлиги будущее Андреа Аньелли в «Ювентусе» неизвестно.

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27 мая должно состояться заседание концерна Exor, который является владельцем клуба. На нем генеральный директор компании и двоюродный брат Аньелли Джон Эллакан может уволить Андреа со своей должности.

Однако сам Аньелли заявил, что он не собирается покидать клуб.

Как пишут некоторые СМИ, сменить его может бывший игрок «бьянконери» Алессандро дель Пьеро.

Напомним, что дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год, став лучшим бомбардиром команды (290 голов).

А что думаете вы? Покинет ли Аньелли свой пост?