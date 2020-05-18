Betting Insider

ЦСКА ведет переговоры с нападающим «Оренбурга» Деспотовичем

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, контракт которого с его текущей командой заканчивается в конце сезона 2019/20, может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к переговорам.

Ранее «Спортски журнал» сообщал, что 28-летний серб по итогам летнего трансферного окна может оказаться в Турции – интерес к форварду проявлял «Трабзонспор».

В текущем сезоне РПЛ Деспотович провел 20 матчей, в которых забил 8 голов.

Trasnfermarkt оценивает серба в 2,20 млн евро.

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Комментарии
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Есть Шкурин - хватит)
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В 2.2млн евро, ха-ха-ха. У нас в Оренбурге все игроки по 50тысяч рублей.
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Ответ на комментарий Никодим Околесьев 
Это для Зенита)
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Кажется штаб ЦСКА слишком много пересмотрел киберфутбол, где Деспотович за Крылья забивал в каждом матче)))
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Где не надо платить денежки, там и ЦСКА😄
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