ЦСКА ведет переговоры с нападающим «Оренбурга» Деспотовичем

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, контракт которого с его текущей командой заканчивается в конце сезона 2019/20, может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к переговорам.
Ранее «Спортски журнал» сообщал, что 28-летний серб по итогам летнего трансферного окна может оказаться в Турции – интерес к форварду проявлял «Трабзонспор».
В текущем сезоне РПЛ Деспотович провел 20 матчей, в которых забил 8 голов.
Trasnfermarkt оценивает серба в 2,20 млн евро.
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