Популярные YouTube-блогеры рекламируют нелегальные БК несовершеннолетним – рассказываем о мошеннической схеме подробнее

Ставки на спорт становятся все популярнее и популярнее, а мошенники, действующие на этом рынке, находят все новые способы привлечения аудитории – например, сотрудничают с популярными Youtube-блогерами, работающими на подростковую аудиторию.

На YouTube канале «Движнов» вышло разоблачение таких блогеров – их зовут Димас и Edward Bil, и по словам автора расследования, они рекламируют нелегальные БК – мы сделали рекап видео.

Кто такие Димас и Edward Bil?

Димас из Батайска и Edward Bil – два популярных (800 тыс и 2,98 млн подписчиков на Youtube, соответственно) блогера, набравшие несовершеннолетнюю аудиторию, благодаря видеороликам о красивой жизни, в которых присутствуют все элементы успеха: деньги, дорогие авто и девушки. Но вместо продажи интеграций в своих роликах обычным рекламодателям, эти блогеры предлагают своей аудитории мошеннические схемы, рекламируя:

группы с платными прогнозами на спорт;

платные регистрации в группах о быстром и легком заработке;

нелегальные (то есть, запрещенные в России) букмекерские конторы.

В чем заключается факт мошенничества?

В видео, послужившим главным материалом расследования, блогер Димас рассказывает о розыгрыше Lamborghini, который проводит Букмекерская контора 1Win – для участия нужно всего-лишь зарегистрироваться в компании и внести депозит в 500 рублей. Проблема в том, что эта и другие БК, рекламируемые данными блогерами, являясь нелегальными, регистрируют клиентов в возрасте до 18 лет, что запрещено Федеральным законом РФ.

Несовершеннолетние лица могут зарегистрироваться в таких букмекерских компаниях, пополнять счет и делать ставки, но вот вывести средства – уже не смогут. В своем отказе букмекер как раз-таки сошлется на законодательство.

Но проблемы с выводом средств из нелегальных БК могут возникнуть у вас, даже если вы совершеннолетний – такие конторы могут просто не отдать вам ваш выигрыш, заблокировать личный кабинет, и никаких рычагов повлиять на их решение нет, ведь компании нелегальные и зарегистрированы где-нибудь в офшоре, а законам РФ не подчиняются вовсе.

Почему еще рекламировать нелегальные БК несовершеннолетним – плохо?

На самом деле, проблема серьезнее, чем просто обман клиентов на 500 рублей – в таких компаниях работают настоящие профессиональные мошенники, которые знают, что какая-то часть из несовершеннолетних клиентов, пришедших к ним по призыву Димаса и Edward Bil, обязательно вернется в БК за своей мечтой, будет пробовать выигрывать еще и еще, пополняя свои счета (по сути, счета компании). Таким образом, прибыль нелегального букмекера составит даже не эти 500 рублей от 30 тысяч подростков, внесших депозит. Ее прибыль на дистанции будет гораздо больше, так как поток этих денег, благодаря блогерам-мошенникам, никогда не закончится.

Именно поэтому блогеры как Димас И Edward Bil, по мнению автора, должны нести уголовную ответственность. Ведь они не просто мошенники, они влияют на психику подрастающего поколения, а значит и на будущее нашей страны.

Смотрите полное видео Александра Движнова о Димасе И Edward Bil на его канале

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