Рогачевский «Днепр» – клуб из третьего дивизиона чемпионата Беларуси, который был основан в 1971 году. За всю свою историю команда уже не раз объявляла о расформировании из-за проблем с деньгами, но с каждым разом им удавалось возвращаться. В последнем сезоне они финишировали на 11-м месте в своем чемпионате.

Какое название теперь получит «Днепр»?

На днях команда объявила, что меняет свое название на «Днепр Макслайн». В Беларуси это первый случай, когда футбольная команда будет носить имя букмекерской конторы. Месяц назад на базе «Днепра» был построен стадион, который назвали «БК Макслайн».



Отметим, что букмекерская контора Maxline была создана в 2012 году в Беларуси. Компания за время своей деятельности уже успела заключить амбассадорские соглашения с бывшим футболистом БАТЭ Виталием Родионовым, а также с теннисистом Максимом Мирным.



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