«Поставил полмиллиона — уверяли, что это договорняк». Менеджер бойца ММА рассказал, как не зашла ставка на «Рубин» — «Томь»

«Я поставил полмиллиона на матч «Рубина» и «Томи» 23 ноября 2013 года. Меня уверяли, что это договорняк. Я ставил на «Томь». Там был коэффициент 3, а выиграл «Рубин», у которого был коэффициент 1,6. Это очень мутный матч», — рассказал Азамат Бостанов, менеджер бойца ММА Магомеда Исмаилова.

Тот поединок закочился со счетом 1:0 в пользу «Рубина». Единственный мяч на 80-й минуте забил игрок сборной Беларуси Сергей Кисляк. У «Томи» на 63-й минуте был удален полузащитник Павел Голышев.

«Томь» по итогам того чемпионата заняла 13 место, угодив в зону переходных матчей и в дальнейшем вылетев из РПЛ, проиграв оба матча «Уфе». «Рубин», в свою очередь, финишировал на 9-м месте.

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