Каппер угадал точный счет матча ЧМ-2014 и удаление в первом тайме. Была ли игра договорной?

Помните с каким скандалом сборная Камеруна прилетела в Бразилию на ЧМ-2014? У камерунской федерации футбола не было денег на то, чтобы заплатить своим футболистам долю от премиальных. Под премиальными имеется в виду та сумма, которую федерация получила от ФИФА (приблизительно 12 000 долларов на игрока).

В первом туре группового этапа ЧМ-2014 Камерун минимально уступил Мексике. Во втором туре им предстояло сыграть против Хорватии. Игру пропускал Самюэль Это’О, который получил травму в матче с мексиканцами.

Как развивались события?

Уже на 11 минуте счет стал 1:0 благодаря голу Ивицы Олича. Под конец первого тайма, бывший игрок «Барселоны» Алекс Сонг в обычном игровом эпизоде зарядил Марио Манджукичу с локтя в спину. Как итог – красная. К концу матча Камерун пропустил еще 3, а матч закончился со счетом 4:0.

Откуда взялись обвинения?

После этого матча немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в котором они пообщались с Уилсоном Перумалом. Этот человек уже тогда успел прославиться как один из самых известных организаторов договорных матчей. Но не в этом суть, ведь в самом интервью были сказаны вещи, которые вызвали еще большие подозрения к игре.

Перумал рассказал о том, что перед матчем поставил на итоговый счет 4:0 и удаление Камеруна в первом тайме. Это решение он обосновал тем, что в составе Камеруна было сразу несколько вспыльчивых игроков, способных подвести свою команду.

Позже Перумал отказался от своих слов и свел все происходящее в шутку. По его словам, он связался с журналистами уже после игры, чтобы просто поделиться своими впечатлениями.

Как отреагировала ФИФА?

ФИФА заявила, что не видит никаких доказательств, подтверждающих правдивость слов Перумала. Организация также добавила, что система определения договорняков также не выявила ничего подозрительного.

Спустя некоторое время президент Камеруна лично захотел провести расследование по этому делу, но не получил должной поддержки от правительства.

А как вы считаете, был ли матч договорным? Или Карумал действительно просто дурачился? Пишите свое мнение в комментариях!