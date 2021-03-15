Betting Insider

Каппер угадал точный счет матча ЧМ-2014 и удаление в первом тайме. Была ли игра договорной?

автор Алексей Шабалдин

Помните с каким скандалом сборная Камеруна прилетела в Бразилию на ЧМ-2014? У камерунской федерации футбола не было денег на то, чтобы заплатить своим футболистам долю от премиальных. Под премиальными имеется в виду та сумма, которую федерация получила от ФИФА (приблизительно 12 000 долларов на игрока). 

В первом туре группового этапа ЧМ-2014 Камерун минимально уступил Мексике. Во втором туре им предстояло сыграть против Хорватии. Игру пропускал Самюэль Это’О, который получил травму в матче с мексиканцами.

Как развивались события?

Уже на 11 минуте счет стал 1:0 благодаря голу Ивицы Олича. Под конец первого тайма, бывший игрок «Барселоны» Алекс Сонг в обычном игровом эпизоде зарядил Марио Манджукичу с локтя в спину. Как итог – красная. К концу матча Камерун пропустил еще 3, а матч закончился со счетом 4:0. 

Откуда взялись обвинения?

После этого матча немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в котором они пообщались с Уилсоном Перумалом. Этот человек уже тогда успел прославиться как один из самых известных организаторов договорных матчей. Но не в этом суть, ведь в самом интервью были сказаны вещи, которые вызвали еще большие подозрения к игре.

Перумал рассказал о том, что перед матчем поставил на итоговый счет 4:0 и удаление Камеруна в первом тайме. Это решение он обосновал тем, что в составе Камеруна было сразу несколько вспыльчивых игроков, способных подвести свою команду. 

Позже Перумал отказался от своих слов и свел все происходящее в шутку. По его словам, он связался с журналистами уже после игры, чтобы просто поделиться своими впечатлениями.

Как отреагировала ФИФА?

ФИФА заявила, что не видит никаких доказательств, подтверждающих правдивость слов Перумала. Организация также добавила, что система определения договорняков также не выявила ничего подозрительного.

Спустя некоторое время президент Камеруна лично захотел провести расследование по этому делу, но не получил должной поддержки от правительства.

А как вы считаете, был ли матч договорным? Или Карумал действительно просто дурачился? Пишите свое мнение в комментариях! 

Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
В спорте договорных матчей и просто подозрений на это пруд-пруди, но доказательств если нет по тому или иному матчу,то не стоит об этом говорить с уверенностью считаю .
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Что касаемо африканского футбола (Камерун как раз с тех краёв),то там вполне присущи такие вещи.
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Константин Генич 54.7% WR-4.75% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор и телеведущий Константин Генич оценил шансы команд в матче Реал Мадрид - Аталанта. Он ставит на ОЗ-ДА и аргументирует свой прогноз:

«Как мы помним, три недели назад в Бергамо все испортило удаление Фройлера в начале игры. Да, «Реал» в тот матч вошел лучше, но мне кажется, что «Аталанта» могла предложить контригру или что-то свое, если бы не было удаления. В итоге «Аталанта» окопалась у себя сзади, а «Реал» не знал, как взломать эту бергамскую стену. В итоге все решил дальний удар Менди в самом конце матча.

Счет 1:0 — это еще не приговор для «Аталанты». Если посмотреть на прошлые встречи бергамского клуба, то на выезде она играет лучше, чем дома. В Бергамо вообще не было побед, а на выезде и с «Мидтьюлланном» сыграли удачно, и «Ливерпуль» победили. Думаю, что в этом матче у «Аталанты» будут шансы. Поверить в то, что «Аталанта» и «Реал» снова сыграют низ, сложно. Не думаю, что команды снова нас «порадуют» низкой результативностью.

«Аталанте» надо рисковать, лезть вперед, а «Реал» вполне этим может воспользоваться. У «Реала» не сыграет Каземиро, а если посмотреть статистику мадридцев с Каземиро и без него, то это две большие разницы. Болельщики «Реала» не дадут соврать, что это системообразующий игрок нынешнего «Реала». Вернется Серхио Рамос, а это большое подспорье, но вряд ли можно сказать, что «Реал» в последнее время надежно играет в обороне.

В этой встрече я бы рассмотрел вариант «обе забьют», который можно даже усилить и тоталом больше 2,5, но основной вариант все же «обе забьют» за коэффициент 1,60. Кроме того, рассмотрел бы тотал 2-го тайма больше 1-го. Мне не кажется, что «Аталанта» сразу побежит и начнет прессинговать «Реал», который вполне может поймать на контратаке. Если «Аталанта» пропустит первой, то придется еще раскрываться и забивать уже минимум два.

Исходя из этого, я думаю, что первый тайм может быть осторожным с обеих сторон, а во втором уже больше риска и больше авантюры. Рассмотрите этот вариант. Как правило, в плей-офф в еврокубках этот вариант очень часто доезжает».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Дениса Казанского
13
Повторить за 1.533
Александр Данилин2 53.2% WR3.91% ROI
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Обе забьют,так бы я назвал больше это прогноз,но рискну и возьму плюсом ТБ 2.5
В 4-х играх, из крайних 5-и на выездах в ЛЧ, Аталанте удавалось забивать минимум по 2 гола в ворота соперников.

В 6-и играх, из 7-и последних на своем поле, Реал Мадрид пробивали индивидуальный тотал больше 1,5.

4 из 5-и предыдущих игр Реала в ЛЧ, закончились с проходом ставки "обе забьют - да".

14 из 15-и последних домашних матчей Реала, завершились через тотал больше 2,5.

Аталанта оказалась в таком положении, когда нужно с первых минут браться за дело, и пытаться распечатать ворота соперника. Учитывая умение бергамасков атаковать, я думаю, свой гол они умеют забить. Тем более, одного мяча им будет более чем достаточно для перевода матча в овертайм.

В пользу гола гостей говорит и тот факт, что в нынешней ЛЧ оборона "галактикос" не отличается надежностью - 9 пропущенных голов только на групповой стадии.

Но и сами хозяева поля, я уверен, гол забьют. Тем более от повреждения оправился Карим Бензема, оформивший дубль в крайнем туре Примеры.

Тем кто не хочет рисковать можно просто взять ОЗ,но я все же рискну и возьму ОЗ + ТБ 2.5
3
Повторить за 1.86