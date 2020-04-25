«Я участвовал минимум в одиннадцати договорных матчах» – тренер о нелегальных букмекерах и нечестной игре в Малайзии

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в Малайзии, как и во всем мире, временно приостановлен розыгрыш М-Лиги, национального футбольного чемпионата. Однако когда турнир возобновится, футбольное руководство этой страны может столкнуться с цунами договорных матчей. Нелегальные букмекеры выжидают первую возможности организовать договорняк, ведь коррупция в малазийском футболе довольно сильна и будет существовать до тех пор, пока существуют нелегальные конторы.

Договорные матчи в Малайзии – обыденное дело. Малазийские футболисты, у которых возникали проблемы с получением зарплаты в клубе, всегда соглашались «слить» матч, но теперь риск подобных сценариев высок как никогда. Ряд клубов, которым грозит вылет из М-Лиги, намеревается урезать свои расходы – при том, что некоторым игрокам клубы должны еще с прошлого года.

В 1994 году в стране грянул большой коррупционный скандал, в результате которого из клубов были отчислены 21 игрок и тренер, еще 58 футболистов получили разные сроки дисквалификации, а 126 человек были арестованы и допрошены полицией по факту договорных матчей. Сейчас официальные лица М-Лиги стараются закрывать глаза на подобные инциденты, однако есть люди, которые не боятся говорить об этом открыто.

65-летний англичанин Стив Дарби, тренировавший команды «Джохор», «Перак» и «Келантан», рассказал в интервью The New Strait Times о том, как он сталкивался с футбольной коррупцией в Малайзии. По его словам, впервые о договорных матчах в стране он узнал, когда тренировал «Джохор» – уходя с поля на перерыв, Дарби услышал, как ему кричали со стороны команды-противника. Этот человек утверждал, что «Джохор» победит 2:0 ‒ и команда действительно забила голы на 84-й и 89-й минуте, в то время как противник даже не собирался отыгрываться.

«Я понимаю по-малайски, поэтому догадался, о чем идет речь. Если ты побеждаешь, то о возможном договорном характере матча ты не думаешь, а думаешь больше о том, что ты как тренер справился со своей задачей. В другом матче я заметил, что вратарь противника не совершал грубых ошибок (а хорошие вратари не ошибаются даже в договорных матчах), но с ним было что-то не то, потому что всякий раз мяч он отбивал в опасную зону».

Как нелегальные букмекеры подсаживают игроков и тренеров на свой крючок?

Однажды кто-то из малазийцев рассказал Дарби о типичной схеме договорняка. Выглядит это так – тренеру звонят, упомянув его зарплату и затем спросив, платит ли ему руководство вообще: нелегальные букмекеры просто обязаны знать все об игроках и тренерах. Если тренер зарабатывает в месяц 3 тысячи малазийских ринггитов (около 52 тысяч рублей ‒ прим. переводчика), а ему не платят зарплату уже два месяца, то звонящие могут предложить 10 тысяч ринггитов (уже более 170 тысяч рублей ‒ прим. переводчика) в обмен на сдачу матча. В случае отказа они могут перейти на завуалированные угрозы в адрес близких типа «Твоя дочь все еще ходит в эту школу?» или «Твоя мать все еще ходит на рынок по субботам в 10 утра?». И тогда у тренеров не остается выбора, а в следующие разы им предлагают все меньше и меньше, поскольку футболисты букмекерам-мошенникам уже на удочку попались и никуда деться не могут.

Несколько лет тому назад в штате Негери-Сембилан Дарби видел, как молодые люди попадали в поле зрения нелегальных букмекеров, и те затем творили с ними все, что хотели. Когда Дарби спросил, почему никто из игроков не жалуется руководству Футбольной ассоциации и не подает заявления в полицию, те только рассмеялись в ответ. Можно только догадываться, насколько глубока эта проблема и кто на самом деле является кукловодом в коррупционной схеме. Но, с другой стороны, как быть игроку, если у него отец много задолжал букмекерам-нелегалам, или если дочери требуется срочная операция? Такие нечестные букмекеры способны надавить на больное место игрокам. Есть ситуации, когда игроки переступают свои же принципы.

Как победить договорняки – инструкция от Дарби

Самое печальное, по словам Дарби, что простые игроки в случае, если их признают виновными, могут быть дисквалифицированы пожизненно, а вот находящимся на вершине этой схемы более опытным игрокам, руководителям и прочим «жирным котам» все сходит с рук. Так, в Пераке за одним из игроков погнались какие-то люди, и тот пожаловался Дарби, показав фотографии случившегося. Материалы передали Футбольной ассоциации Малайзии, но там никто и палец о палец не ударил. Когда дело дошло до полиции, та допросила Дарби, а не игрока, и делу в итоге ход так и не дали.

Стив Дарби признался: «В целом я полагаю, что участвовал как минимум в 11 договорных матчах, но полагаю, что их было намного больше. Так, это была встреча малазийского клуба «Келантан» против вьетнамского «Ниньбинь» в Кубке АФК, после которой вьетнамцев дисквалифицировали (в 2014 году команду сняли с чемпионата Вьетнама за организацию договорных встреч ‒ прим. переводчика). О других матчах рассказывал Уилсон Радж Перумал, известный специалист по договорным играм ‒ по его словам, в остальных матчах международного характера судьям давали взятки».

Вообще подкупить судью проще, чем игрока, и в Малайзии постоянно ходят слухи о подкупе арбитров, однако доказательств не предъявляется. Однажды Дарби смотрел видеозапись того, как представитель нелегальных букмекеров что-то показывает арбитру, и обратился с жалобой куда следует, однако ничего не произошло. Есть еще один стереотип ‒ это якобы сценарий «победа или поражение», который не действует при азиатском гандикапе или ставке на событие типа «игрок X будет удален». Можно не только выиграть матч, но еще и заработать на этом ‒ своеобразная компенсация за нечестные действия.

По мнению Дарби, хотя с договорными матчами покончить раз и навсегда нельзя, но свести их число к минимуму возможно, если выполнять следующие условия:

Игрокам надо всегда вовремя платить, чтобы не лить воду нелегальным букмекерам на мельницу. В школах и спортивных академиях игроки должны усвоить, что договорные матчи ‒ зло. Организаторы таких игр, как правило, предлагают подобные услуги молодым игрокам: тех дешевле и проще уговорить. Если кто-то из корыстных побуждений согласился на сдачу матча, его необходимо пожизненно отстранить от футбола ‒ он не имеет права быть ни тренером, ни администратором. Легализовать букмекерские конторы в Малайзии: доходы должны идти в помощь малоимущим семьям или же в помощь молодежи. Схватить за жабры богатых людей, которые наживаются на договорняках.

Оригинал

Перевел и адаптировал Марк Екимов

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