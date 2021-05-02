Доннарума в слезах ушел со встречи с ультрас «Милана» – фанаты требуют отправить игрока в резерв. На вратаря претендует 6 клубов

Контракт вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумы истекает уже этим летом. Обе стороны не могут прийти к новому соглашению, поэтому с каждым днем вероятность ухода итальянца только растет.

Фанаты уже поставили вратарю ультиматум

По информации СМИ, перед вчерашним матчем «Милана» с «Беневенто» (2:0), у Доннарумы состоялась встреча с фанатами клуба. Доннарума оказался не готов к такому разговору: фанаты потребовали у вратаря не выходить в старте против «Ювентуса». Доннарума покинул встречу в слезах.

Тем не менее, фанаты готовы простить вратарю все обиды, если тот согласится продлить контракт. Но на это требование Доннарума ответил, что сам будет решать свое будущее.

Куда перейдет Доннарума, если не подпишет контракт?

Фаворитом является «Реал»: на переход итальянца в мадридский клуб можно поставить с кэфом 3.50. Вторым числится «Манчестер Юнайтед» с кэфом 4.00.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

«Реал» – 3.50 ;

; «МЮ» – 4.00 ;

; «Бавария» – 5.00 ;

; «Интер» – 8.00 ;

; «Рома» – 13.00 ;

; «Барселона» – 15.00;

Напомним, что Доннарума с 16 лет является основным голкипером «Милана». С сезона-2015/16 вратарь провел за «Милан» 211 матчей и выиграл Суперкубок Италии в 2016 году.

Как думаете, какому клубу больше пригодился бы Доннарума? Пишите свои мысли в комментариях!