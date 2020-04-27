Ставки на рандом и экспертиза в Доте – капперы-мошенники продолжают обманывать людей даже во время пандемии

Кому война, а кому мать родна. Пока одни люди остаются без денег и работы во время кризиса, другие «работают» еще больше. На Youtube-канале «Движнов» вышло новое видео, в котором блогер рассказал о мошенниках, продолжающих обманывать людей даже во время пандемии:

Как разоблаченные блогеры-капперы продолжают обманывать на телеграм-каналах?

Элементарная схема развода, которая работает по сей день.

Как под видом инвестиции забрать последние деньги у людей?

Ставки на рандом – виртуозный ход мошенников

20-летний Динат Гумеров, который регулярно хвастается прекрасной жизнью в своем инстаграме и называет себя молодым миллионером, продолжает обманывать людей и даже после предыдущего разоблачения. У мошенника на данный момент шесть телеграм-каналов, посвященных разным видам спорта

Например, в футбольном телеграм-канале он активно предлагает ставки на киберфутбол, где, по сути, вместо реальных людей играет программное обеспечение. Вернее, происходит симуляция футбольного матча. Дело в том, что спрогнозировать это событие невозможно даже профессионалу. Есть и реальные матчи, в которых команды играют друг против друга, например в FIFA или CS:GO, но это редкость. Но в основном Гумеров продает прогнозы на то, как сыграет программа.

Эксперт по всему

Димас из Батайска после разоблачения продолжил заниматься мошенничеством и рекламировать нелегальные БК, а также группы с платными прогнозами на спорт. Раньше Димас уверял, что разбирается в спорте, и его прогнозы самые точные, но когда спортивные события отменили, он резко стал профи в Dota 2 и CS:GO. Сложно в это поверить, зная, что почти все мошенники по типу Гумерова или Димаса вообще не разбираются в спорте, а скрины с выигрышами попросту сгенерированы букмекером-партнером (якобы каппер поставил 100 000 рублей и выиграл 300 000). Элементарная схема, которая работает до сих пор.

Смотрите полное видео с канала «Движнов»

Автор: Ирина Пироженко

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