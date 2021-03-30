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Пауло Дибала может уйти из «Ювентуса» этим летом, так как его контракт расчитан до лета 2022-го, и туринский клуб не хочет отпускать его бесплатно. Стороны не раз обсуждали детали возможного продления, однако так и не смогли прийти к общему решению.

«Ювентус» предлагал Дибале новый контракт с зарплатой около 10 млн евро с учетом бонусов, однако аргентинца и его агента такая сумма не устроила. Впоследствии туринский клуб отказался увеличивать предложение.

Как писали различные СМИ, «Барселона» и «Ювентус» обсуждали обмен игроками. Так, в Турин отправился бы Антуан Гризманн, а Дибала переехал бы в столицу Каталонии.

Кроме того, если вопрос о продлении контракта не решится, Дибалу могут обменять на Дембеле, Иско, Икарди, Габи Жезуса, Погбу или Жоау Феликса.

По мнению букмекеров, наибольшие шансы подписать игрока имеет «ПСЖ».

Куда перейдет Дибала?

«ПСЖ» ‌– 4.00 (вероятность – 25 %);

(вероятность – %); «Барселона» ‌– 4.50 ( 22 %);

( %); «Тоттенхэм»‌ – 7.50 ( 13 %);

( %); «Челси» – 7.50 ( 13 %);

( %); «Атлетико» – 12.00 ( 8 %);

( %); «Реал» М ‌– 15.00 ( 7%).

Стоит отметить, что в зимнее ТО букмекеры называли «Барселону» явным фаворитом в борьбе за Дибалу. Тогда на данный исход можно было поставить с кэфом 15.00.

В текущем сезоне аргентинец провел 11 игр за «Ювентус» в Серии А и забил 2 мяча.

Куда перейдет Дибала? Пишите свой прогноз в комментариях