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Дибала покинет «Ювентус», если не договорится о новом контракте. Букмекеры оценили все варианты трансфера

Руководство «Ювентуса» предложит аргентинцу новое предложение о продлении контракта. Сейчас Дибала получает 7 млн евро в год. Туринский клуб предлагает новое соглашение: контракт до 2025 года, при этом зарплата футболиста вырастет до 10 млн евро. Если же игрок не даст согласие на заключение нового соглашения, то покинет клуб в конце сезона, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По мнению букмекеров , наибольшие шансы подписать игрока имеет «Барселона». 

Где футболист окажется уже после зимнего ТО?

  • «Ювентус» ‌– 1.01 (вероятность с учетом маржи – 99%)
  • «Барселона» ‌– 15.00 (6,67%)
  • «Ливерпуль» ‌– 17.00 (5,88%)
  • «Манчестер Юнайтед» ‌– 21.00 (4,76%)

В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 11 игр, забив при этом два гола и отдав две голевые передачи.

Куда перейдет Дибала? Пишите свой прогноз в комментариях

Комментарии
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Средство Победы
65.4% WR0.09% ROI
очень жаль. топовый он
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Штаб "Континенталь"
67.5% WR-1.46% ROI
с такой вероятностью он в Ювентусе и останется
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