Дибала покинет «Ювентус», если не договорится о новом контракте. Букмекеры оценили все варианты трансфера

Руководство «Ювентуса» предложит аргентинцу новое предложение о продлении контракта. Сейчас Дибала получает 7 млн евро в год. Туринский клуб предлагает новое соглашение: контракт до 2025 года, при этом зарплата футболиста вырастет до 10 млн евро. Если же игрок не даст согласие на заключение нового соглашения, то покинет клуб в конце сезона, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По мнению букмекеров , наибольшие шансы подписать игрока имеет «Барселона».

Где футболист окажется уже после зимнего ТО?

«Ювентус» ‌– 1.01 (вероятность с учетом маржи – 99 %)

(вероятность с учетом маржи – %) «Барселона» ‌– 15.00 ( 6,67 %)

( %) «Ливерпуль» ‌– 17.00 ( 5,88 %)

( %) «Манчестер Юнайтед» ‌– 21.00 (4,76%)

В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 11 игр, забив при этом два гола и отдав две голевые передачи.

Куда перейдет Дибала? Пишите свой прогноз в комментариях