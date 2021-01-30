Дибала покинет «Ювентус», если не договорится о новом контракте. Букмекеры оценили все варианты трансфера

Руководство «Ювентуса» предложит аргентинцу новое предложение о продлении контракта. Сейчас Дибала получает 7 млн евро в год. Туринский клуб предлагает новое соглашение: контракт до 2025 года, при этом зарплата футболиста вырастет до 10 млн евро. Если же игрок не даст согласие на заключение нового соглашения, то покинет клуб в конце сезона, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По мнению букмекеров , наибольшие шансы подписать игрока имеет «Барселона».
Где футболист окажется уже после зимнего ТО?
- «Ювентус» – 1.01 (вероятность с учетом маржи – 99%)
- «Барселона» – 15.00 (6,67%)
- «Ливерпуль» – 17.00 (5,88%)
- «Манчестер Юнайтед» – 21.00 (4,76%)
В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 11 игр, забив при этом два гола и отдав две голевые передачи.