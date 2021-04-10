Куда летом перейдет Дибала? Скорее всего — в АПЛ, но есть еще несколько вариантов

Пауло Дибала хочет покинуть «Ювентус» этим летом. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года, но обе стороны не намерены тянуть с уходом. «Ювентус» рискует потерять игрока бесплатно, поэтому клуб хочет в ближайшее окно продать Дибалу по сниженной цене.

Почему игрок хочет уйти?

Отношения клуба с игроком окончательно испортились после вечеринки, которую Дибала закатил вместе с двумя одноклубниками. А в последнем интервью, девушка Дибалы и вовсе открыто намекала на отъезд из Турина.

В минувшую среду аргентинец забил один из голов в ворота «Наполи», который в итоге оказался победным (2:1). Этот гол стал первым для Дибалы за последние три месяца.

Но даже после этого слухи о возможном уходе не прекратились. Недавно появилась информация, что Дибала может уйти в «ПСЖ» в обмен на другого аргентинца — Мауро Икарди.

Тем не менее, парижане не главные претенденты на игрока.

Так куда же перейдет Дибала?

Букмекеры открыли линию на трансфер нападающего. Главным фаворитом считается «Челси». На успех лондонского клуба дают коэффициент 5.0 (20%). Вот полный список претендентов.

«Челси» — 5.00 (20%).

(20%). «ПСЖ» — 7.00 (14%).

(14%). «Тоттенхэм» — 7.50 (13%).

(13%). «Реал» и «Ливерпуль» — 15.00 (7%).

(7%). «МЮ» — 17.00 (6%).

Напомним, что в этом сезоне Дибала провел за «Юве» 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. За все время, проведенное в клубе, аргентинец забил 71 гол и сделал 41 ассист. В составе «Ювентуса» Дибала 5 раз побеждал в Серии А, а также по три раза брал Кубок и Суперкубок Италии.

Какой выбор должен сделать Дибала? Пишите свое мнение в комментариях!