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«МЮ» – фаворит Лиги Европы, «Рома» даже не в топ-5. Букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире

Лига Европы возвращается! Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Сразу после решения УЕФА доиграть сезон, букмекеры открыли линию на матчи 1/8 финала:

  • (1.24) «Шахтер» – «Вольфсбург» (4.04) – (первый матч 2:1);
  • (1.32) «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (3.38) – (1:1);
  • «МЮ» – ЛАСК – (5:0);
  • (1.01) «Байер» – «Рейнджерс» (20.00) – (3:1);
  • (1.03) «Базель» – «Айнтрахт» (11.50) – (3:0);
  • (4.04) «Копенгаген» – «Башакшехир» (1.24) – (1:0);
  • (1.63) «Севилья» – «Рома» (2.28);
  • (1.31) «Интер» – «Хетафе» (3.44).

Так сложилось, что одна часть пар сыграла по одному матчу, другая – не переходила к играм 1/8. В УЕФА решили, что команды, успевшие провести первую встречу, будут играть ответный матч, а пары, которые не приступали к первой игре, пройдут в четвертьфинал через одноматчевые встречи на нейтральной территории в Германии. 

Также букмекеры дали коэффициенты на победителя турнира.

  • «МЮ» – 2.72
  • «Интер» – 4.94
  • «Байер» – 8.50
  • «Вулверхэмптон» – 9.10
  • «Севилья» – 10.00
  • «Хетафе» – 12.50
  • «Рома» – 18.00
  • «Шахтер» – 19.00
  • «Базель» – 29.00
  • «Вольфсбург» – 58.00
  • «Башакшехир» – 58.00
  • «Олимпиакос» – 76.00
  • «Копенгаген» – 91.00
  • «Рейнджерс» – 276.00
  • «Айнтрахт» – 301.00
  • ЛАСК – 1000.00

Кто выиграет Лигу Европы? Пишите в комментариях

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Интер думаю
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Интер или мю
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Ласк или айтрах скорее всего, там доги будут
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ЛАСК фаворит
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Константин Генич56% WR-1.81% ROI
1.95Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ и ТБ (2,5) в матче «Шахтер» — «Вольфсбург». Вот его доводы:

Матч пройдет в Киеве. А в первой игре «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» — 2:1. Это было еще несколько месяцев назад. А сейчас надо развивать успех.
«Вольфсбург» довольно давно завершил сезон. Сейчас после паузы снова принялись за работу, готовясь именно к этой встрече. Скорее всего, это будет последний матч этим летом для «волков».

«Вольфсбург» обязан забивать. А «Шахтер» в плей-офф пропускает почти в каждой игре. Три гола от «Бенфики» получили, один от нее в другой встрече, пропустили от «Вольфсбурга» в первом матче. Немцы будут рисковать. У них хороший, высокий нападающий Вегхорст, которого нужно использовать. Без сомнения что-то интересное «Вольфсбург» предложит клубу из Донецка.

«Шахтер» что-то постарается придумать и реализовать с помощью легионеров и мощного нападения. Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» в матчах «Шахтера» в Лиге Европы часто проходит.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.98
Валерий Непомнящий51.5% WR-6.34% ROI
1.909Победит Спартак
Спартак — Сочи|РПЛ
Спартак — Сочи|РПЛ
Здесь для меня безоговорочный фаворит «Спартак». У «Сочи» потери в составе, например, ушёл Кокорин, выступавший за сочинцев в концовке прошлого сезона. У спартаковцев сейчас есть кураж и хороший настрой. Они ждут начала сезона, чтобы реабилитироваться за результат прошлого сезона. Мне кажется, в составе очень много игроков, у которых есть желание доказать, что они пришли в команду побеждать. С таким настроем они смогут удачно стартовать в новом сезоне.

У «Спартака» появляется довольно быстрая игра в атаке. Когда он в порядке, то у спартаковцев самая быстрая игра в РПЛ, но команда Тедеско этим не пользуется. Сейчас длинный, позиционный розыгрыш – это не стиль «Спартака». Я не имею в виду, что он должен играть от обороны, ему нужно использовать свободные зоны. У команды в составе много игроков, способных переиграть соперника один в один за счёт дриблинга, а также хорошие фланги. «Спартак» должен активно накрывать соперника на чужой половине поля, перехватывать мячи и атаковать за счёт скоростных игроков.

«Сочи», скорее всего, в этом матче сыграет от обороны. Считаю, что такой стиль для сочинцев будет самым грамотным. Возможно, поэтому «Спартак» не сможет много забить, тем более это первый тур, но всё-таки выиграет.

«Спартак» усилился Кокориным, и я считаю, что к новому нападающему москвичей должна повернуться удача. Я очень долго сомневался, что он пойдёт в «Спартак. Казалось, что для него предпочтительнее другие наши команды, но он принял такое решение. Посмотрим на его игру, нападающему есть что доказывать и себе, и «Спартаку», и «Зениту». Сейчас много специалистов, экспертов сомневаются, что Кокорин сможет выиграть конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке». Он сразу не станет железным игроком стартового состава, но в начале сезона, я уверен, ему доверят место на поле, а как дальше будет – это вопрос.

Сейчас, скорее всего, Кокорин образует связку с Соболевым, который будет играть «столба», ждать передач с фланга, а Кокорин станет блуждающим нападающим. Соболева нужно обеспечивать мячами, создавать моменты, а Кокорину самому придётся искать мяч и создавать моменты.

Сейчас тренерскому штабу «Спартака» нужно найти баланс в игре в атаке. Например, у «Зенита» он есть – и Сердар, и Артём умеют принять мяч, оба открываются и хорошо взаимодействуют. В «Спартаке» я пока не вижу, что у двух нападающих будет качественное взаимопонимание. Его нужно наигрывать и ждать.

Источник: LegalBet
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