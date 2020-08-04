Betting Insider

«МЮ» – фаворит Лиги Европы, «Рома» даже не в топ-5. Букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире

Лига Европы возвращается! Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Сразу после решения УЕФА доиграть сезон, букмекеры открыли линию на матчи 1/8 финала:

  • (1.24) «Шахтер» – «Вольфсбург» (4.04) – (первый матч 2:1);
  • (1.32) «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (3.38) – (1:1);
  • «МЮ» – ЛАСК – (5:0);
  • (1.01) «Байер» – «Рейнджерс» (20.00) – (3:1);
  • (1.03) «Базель» – «Айнтрахт» (11.50) – (3:0);
  • (4.04) «Копенгаген» – «Башакшехир» (1.24) – (1:0);
  • (1.63) «Севилья» – «Рома» (2.28);
  • (1.31) «Интер» – «Хетафе» (3.44).

Так сложилось, что одна часть пар сыграла по одному матчу, другая – не переходила к играм 1/8. В УЕФА решили, что команды, успевшие провести первую встречу, будут играть ответный матч, а пары, которые не приступали к первой игре, пройдут в четвертьфинал через одноматчевые встречи на нейтральной территории в Германии. 

Также букмекеры дали коэффициенты на победителя турнира.

  • «МЮ» – 2.72
  • «Интер» – 4.94
  • «Байер» – 8.50
  • «Вулверхэмптон» – 9.10
  • «Севилья» – 10.00
  • «Хетафе» – 12.50
  • «Рома» – 18.00
  • «Шахтер» – 19.00
  • «Базель» – 29.00
  • «Вольфсбург» – 58.00
  • «Башакшехир» – 58.00
  • «Олимпиакос» – 76.00
  • «Копенгаген» – 91.00
  • «Рейнджерс» – 276.00
  • «Айнтрахт» – 301.00
  • ЛАСК – 1000.00

Кто выиграет Лигу Европы? Пишите в комментариях

Больше новостей, инсайдов и других материалов о ставках – читайте в нашем блоге:

«Зенит» может взять третье чемпионство подряд. Букмекеры обновили линию перед стартом нового сезона РПЛ

Кокорин – в тройке претендентов на лучшего бомбардира РПЛ-2020/21. Все коэффициенты

После травмы Мбаппе шанс «ПСЖ» пройти в 1/2 ЛЧ снизился, считают букмекеры

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Интер думаю
ПожаловатьсяОтветить
Интер или мю
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Artur9463.1% WR2.61% ROI
1.909Победит Зенит
Зенит — Локомотив|Олимп Суперкубок России
Зенит — Локомотив|Олимп Суперкубок России
Доброе утро уважаемые каперы,так как пока интересуещего нас футбола нет , решил оставить прогноз на Суперкубок России , где сойдут Санкт-Петербургский Зенит и Московский Локомотив , прошелся слух что Кинкадзе бредит и хочет чтобы Локомотив играл не основной,так как им предстоит сыграть семь матчей за 21 день, но независимо от того каким составом будет играть Локомотив я бы тут поставил на Зенит,всем удачи и громите буков!!)))
5
Повторить за 2
Alex Werner56.7% WR-0.87% ROI
1.75Победит Интер
Интер — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Интер — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Вот и наступают еврокубковые турниры, так долго этого ждали😊
Интер - Хетафе
Интер явный фаворит, в этом никакого спора нет, состав намного лучше, возможно, будущий конкурент Ювентусу, ведь их разница в чемпионате всего на 1 балл. Да, Интер мало отдыхал, но это не отменяет того факта, что Хетафе в последние матчи смотрелась ужасно, за 11 туров она победила в 1 матче. Стоит задуматься.
Букмекер даёт хороший коэффициент на победу Интера, почему мы не воспользоваться😊
4
Повторить за 1.68
Предыдущий
Следующий