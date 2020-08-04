«МЮ» – фаворит Лиги Европы, «Рома» даже не в топ-5. Букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире

Лига Европы возвращается! Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Сразу после решения УЕФА доиграть сезон, букмекеры открыли линию на матчи 1/8 финала:

( 1.24 ) «Шахтер» – «Вольфсбург» ( 4.04 ) – (первый матч 2:1);

) «Шахтер» – «Вольфсбург» ( ) – (первый матч 2:1); ( 1.32 ) «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» ( 3.38 ) – (1:1);

) «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» ( ) – (1:1); «МЮ» – ЛАСК – (5:0);

( 1.01 ) «Байер» – «Рейнджерс» ( 20.00 ) – (3:1);

) «Байер» – «Рейнджерс» ( ) – (3:1); ( 1.03 ) «Базель» – «Айнтрахт» ( 11.50 ) – (3:0);

) «Базель» – «Айнтрахт» ( ) – (3:0); ( 4.04 ) «Копенгаген» – «Башакшехир» ( 1.24 ) – (1:0);

) «Копенгаген» – «Башакшехир» ( ) – (1:0); ( 1.63 ) «Севилья» – «Рома» ( 2.28 );

) «Севилья» – «Рома» ( ); (1.31) «Интер» – «Хетафе» (3.44).

Так сложилось, что одна часть пар сыграла по одному матчу, другая – не переходила к играм 1/8. В УЕФА решили, что команды, успевшие провести первую встречу, будут играть ответный матч, а пары, которые не приступали к первой игре, пройдут в четвертьфинал через одноматчевые встречи на нейтральной территории в Германии.

Также букмекеры дали коэффициенты на победителя турнира.

«МЮ» – 2.72

«Интер» – 4.94

«Байер» – 8.50

«Вулверхэмптон» – 9.10

«Севилья» – 10.00

«Хетафе» – 12.50

«Рома» – 18.00

«Шахтер» – 19.00

«Базель» – 29.00

«Вольфсбург» – 58.00

«Башакшехир» – 58.00

«Олимпиакос» – 76.00

«Копенгаген» – 91.00

«Рейнджерс» – 276.00

«Айнтрахт» – 301.00

ЛАСК – 1000.00

Кто выиграет Лигу Европы? Пишите в комментариях

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