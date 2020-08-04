«МЮ» – фаворит Лиги Европы, «Рома» даже не в топ-5. Букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире

Лига Европы возвращается! Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Сразу после решения УЕФА доиграть сезон, букмекеры открыли линию на матчи 1/8 финала:
- (1.24) «Шахтер» – «Вольфсбург» (4.04) – (первый матч 2:1);
- (1.32) «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (3.38) – (1:1);
- «МЮ» – ЛАСК – (5:0);
- (1.01) «Байер» – «Рейнджерс» (20.00) – (3:1);
- (1.03) «Базель» – «Айнтрахт» (11.50) – (3:0);
- (4.04) «Копенгаген» – «Башакшехир» (1.24) – (1:0);
- (1.63) «Севилья» – «Рома» (2.28);
- (1.31) «Интер» – «Хетафе» (3.44).
Так сложилось, что одна часть пар сыграла по одному матчу, другая – не переходила к играм 1/8. В УЕФА решили, что команды, успевшие провести первую встречу, будут играть ответный матч, а пары, которые не приступали к первой игре, пройдут в четвертьфинал через одноматчевые встречи на нейтральной территории в Германии.
Также букмекеры дали коэффициенты на победителя турнира.
- «МЮ» – 2.72
- «Интер» – 4.94
- «Байер» – 8.50
- «Вулверхэмптон» – 9.10
- «Севилья» – 10.00
- «Хетафе» – 12.50
- «Рома» – 18.00
- «Шахтер» – 19.00
- «Базель» – 29.00
- «Вольфсбург» – 58.00
- «Башакшехир» – 58.00
- «Олимпиакос» – 76.00
- «Копенгаген» – 91.00
- «Рейнджерс» – 276.00
- «Айнтрахт» – 301.00
- ЛАСК – 1000.00
Кто выиграет Лигу Европы? Пишите в комментариях
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