💰 Дарим 1000 рублей к рестарту ЛЕ! Успей зарядить на матчи «МЮ» и «Интера» сегодня – старт в 22:00 ⏰

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Майкл Оyэн45.7% WR-14.46% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Это противостояние перевернулось с ног на голову после пары голов, забитых «горожанами» 13-кратному обладателю кубка Лиги чемпионов за 15 минут до конца матча на «Сантьяго Бернабеу» в феврале.

После снятия карантинных ограничений Манчестер Сити только два раза продемонстрировал слабые результаты. И то это можно объяснить тем, что команда уже гарантировала себе 2-е место в АПЛ, и Гвардиола возможно уже настраивал своих футболистов на предстоящий ответный матч ЛЧ.

Реал был великолепен после выхода из карантина и выиграл 10 из 11 поединков Ла Лиги, после чего стал чемпионом Испании в 34-й раз.

По-моему, победитель именно этого противостояния станет обладателем трофея 23 августа.

Как бы это не сложно было предсказать, я думаю, что для «горожан» будет преимуществом тот факт, что матч пройдет на «Этихаде», а не на нейтральном поле.

Кроме того, «сливочным» не поможет дисквалифицированный Серхио Рамос и Сити победит со счетом 3:1. А в четвертьфинале мы увидим потенциально аппетитное противостояние с Ювентусом.

Источник: Betonmobile
4
Повторить за 1.57
Константин Генич56% WR-1.76% ROI
1.64Обе команды забьют - Да
Севилья — Рома|Лига Европы УЕФА
Севилья — Рома|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ-Да в матче «Севилья» — «Рома». Вот его доводы:

«Рома» была хороша в последних турах, много забивала. Скорее всего, на гол римского клуба можно рассчитывать в этой паре. Но и у «Севильи» атака тоже выглядит достаточно мощной. Кто фаворит в этой паре, предсказать очень тяжело. Хотя по цифрам, по коэффициентам «Севилья» является фаворитом. Но не так все однозначно, в отдельно взятой встрече.

С большей вероятностью, здесь произойдет обмен забитыми мячами, ну а дальше уже — кто правильнее использует тактически ресурсы, кадровые ресурсы, кто лучше разложит силенки.

Источник: РБ
3
Повторить за 1.65
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