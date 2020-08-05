💰 Дарим 1000 рублей к рестарту ЛЕ! Успей зарядить на матчи «МЮ» и «Интера» сегодня – старт в 22:00 ⏰

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ-Да в матче «Севилья» — «Рома». Вот его доводы:
«Рома» была хороша в последних турах, много забивала. Скорее всего, на гол римского клуба можно рассчитывать в этой паре. Но и у «Севильи» атака тоже выглядит достаточно мощной. Кто фаворит в этой паре, предсказать очень тяжело. Хотя по цифрам, по коэффициентам «Севилья» является фаворитом. Но не так все однозначно, в отдельно взятой встрече.
С большей вероятностью, здесь произойдет обмен забитыми мячами, ну а дальше уже — кто правильнее использует тактически ресурсы, кадровые ресурсы, кто лучше разложит силенки.
Источник: РБ
«Рома» была хороша в последних турах, много забивала. Скорее всего, на гол римского клуба можно рассчитывать в этой паре. Но и у «Севильи» атака тоже выглядит достаточно мощной. Кто фаворит в этой паре, предсказать очень тяжело. Хотя по цифрам, по коэффициентам «Севилья» является фаворитом. Но не так все однозначно, в отдельно взятой встрече.
С большей вероятностью, здесь произойдет обмен забитыми мячами, ну а дальше уже — кто правильнее использует тактически ресурсы, кадровые ресурсы, кто лучше разложит силенки.
Источник: РБ