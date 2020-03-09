УЕФА может перенести финал Лиги Европы. Букмекеры оценили последствия эпидемии коронавируса

От работы на матчах еврокубков в ближайших раундах отстранили итальянских арбитров. Это решение было принято УЕФА в целях избежать распространения коронавируса.

Букмекеры уже оценили возможность переноса финала Лиги Европы:

7.5 — Коэффициент BingoBoom на перенос заключительного матча ЛЕ на неизвестный срок.

Отметим, что меры в целях безопасности уже предпринимаются: отменены рукопожатия перед матчами еврокубков, а первый матч 1/16 финала ЛЕ между «Интером» и «Хетафе» будет сыгран при пустых трибунах.

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА должен пройти 27 мая в Гданьске на стадионе «Энерга-Гданьск».

Все спортивные мероприятия в Италии и Cерия А приостановлены из-за коронавируса

Все итальянские команды, которые до сих пор принимают участие в еврокубках:

«Рома»

«Интер»

«Аталанта»

«Ювентус»

«Наполи»

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