Емельяненко - Кокляев: коэффициенты и прогнозы на бой 29 ноября

В предстоящем бое Емельяненко против Кокляева эксперты назвали своего фаворита:

На победу Александра Емельяненко дают 1.34 ,

, на его соперника – 2.50.

Спарринг-партнер Александра Емельяненко поделился тактикой на поединок, которой будет придерживаться боец. По его словам, против Кокляева не следует преследовать цель бить в голову – главное постоянно наносить сильные удары по всем значимым частям тела. Еще один универсальный совет: следить за дыханием и постоянно быть готовым защититься, держа руки у подбородка.

Несмотря на конфликт бойцов, Емельяненко заявил, что готов пожать руку сопернику, если он ее протянет после боя.

Кокляев еще до начала боя сказал, что готов дать реванш при условии, что он будет проведен по правилам ММА.

На что еще можно поставить?

Букмекеры открыли линию специальных ставок на бой Емельяненко и Кокляева:

Рукопожатие бойцов после боя (Да – 1.33; Нет – 3.00)

Один боец нокаутирует другого (Да – 2.10)

В процессе поединка бойцы будут оскорблять друг друга (Да – 4.50; Нет – 1.18)

Судья определят победителя по очкам (Да – 1.87)

Сторонники участников боя подерутся (Да – 7.00; Нет – 1.04)

Поединок состоится (Да – 1.04; Нет – 7.00)

Бойцы подерутся до начала поединка (Да – 5.00; Нет – 1.15)

Судья отнимет очки у участников поединка (Да – 1.87; Нет – 1.87)

Поединок пройдет 29 ноября на «ВТБ-Арене» в Москве. Трансляцию можно будет посмотреть в свободном доступе на телеканале РЕН ТВ.

Как пройдет бой? Пишите свои варианты для ставки в комментариях

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