Емельяненко - Кокляев: прогноз и ставка на бой 29 ноября

Боец ММА Емельяненко победит пауэрлифтера Кокляева в предстоящем поединке

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко - фаворит

противостояния в тяжелом весе с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Аналитики букмекерских компаний оценивают победу Емельяненко с коэффициентом 1.19. Такой исход вероятен в 76%.

Михаил Кокляев - чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в категории свыше 105 кг. Шансы на победу спортсмена в предстоящем бою представлены в линиях с коэффициентом 5.8, что не превышает 15% вероятности на успех. Ничейный результат оценивается котировкой 10.

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян также считает, что у Кокляева мало шансов на победу.

«Результаты боя ответят на извечный вопрос, кто сильнее пауэрлифтер или профессиональный боец. Естественно по техническим умениям, опыту, тактике явные преимущества у Емельяненко. У Кокляева немного шансов, но он может удивить. Спортсмен может попробовать мощным ударом отправить соперника в нокаут, либо выстоять весь бой и по решению судей выиграть. Но, думаю, эти сценарии маловероятны», - отметил Вартанян.

Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из 4 раундов. Если поединок не закончится досрочно нокаутом одного из соперников, победитель будет определен по решению судей.



Событие пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 29 ноября в 22.40 по московскому времени. До главного боя вечера зрители смогут увидеть 7 встреч других бойцов в разных весовых категориях.

Также букмекеры открыли линию специальных ставок на бой.



Как закончится поединок? Пишите свои варианты в комментариях

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