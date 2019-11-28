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Емельяненко - Кокляев: прогноз и ставка на бой 29 ноября

Боец ММА Емельяненко победит пауэрлифтера Кокляева в предстоящем поединке

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко - фаворит
противостояния  в тяжелом весе с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Аналитики букмекерских компаний оценивают победу Емельяненко с коэффициентом 1.19. Такой исход вероятен в 76%. 

Михаил Кокляев - чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в категории свыше 105 кг. Шансы на победу спортсмена в предстоящем бою представлены в линиях с коэффициентом 5.8, что не превышает 15% вероятности на успех. Ничейный результат оценивается котировкой 10. 

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян также считает, что у Кокляева мало шансов на победу. 

«Результаты боя ответят на извечный вопрос, кто сильнее пауэрлифтер или профессиональный боец. Естественно по техническим умениям, опыту, тактике явные преимущества у Емельяненко. У Кокляева немного шансов, но он может удивить. Спортсмен может попробовать мощным ударом отправить соперника в нокаут, либо выстоять весь бой и по решению судей выиграть. Но, думаю, эти сценарии маловероятны», - отметил Вартанян. 

Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из 4 раундов. Если поединок не закончится досрочно нокаутом одного из соперников, победитель будет определен по решению судей.
 
Событие пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 29 ноября в 22.40 по московскому времени. До главного боя вечера зрители смогут увидеть 7 встреч других бойцов в разных весовых категориях.

Также букмекеры открыли линию специальных ставок на бой.

Как закончится поединок? Пишите свои варианты в комментариях

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Комментарии
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емельяненко победа 100%
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емельяненко победа 100% болевой
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Ответ на комментарий vasilyevich3 
так написано по правилам бокса ведь, какой болевой?
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Емельяненко
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💯%
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Емельяненко 100%
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%100
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100% емельяненко
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может и на оборот получиться -если кокляев попадёт точным ударом в тонну весом то снесёт любого с копыт и на долго ....
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катляров 💪👍⛪
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