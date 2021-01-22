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«МЮ» игнорирует xPTS, а кэф на чемпионство «Челси» взлетел в 8 раз. Разбор АПЛ по статистике ожиданий

В АПЛ «Астон Вилла» может обыграть «Ливерпуль» со счетом 7:2, а 33-летний Варди сделать хет-трик в ворота «Сити» и спасти матч. Мы решили посмотреть на xG и xPTS, чтобы найти неочевидные закономерности для ставок. 

  • Команда, которая набрала больше очков, чем должна была? 
  • Кто в таблице ниже, чем ждали?
  • Какие команды успешно играют в гостях? 
  • А кто проваливается дома?

Нашли ответы на все вопросы. Рассказываем.

«МЮ» набрал на 8 очков больше, чем ждали

19 матчей, 40 очков, 1-е место впервые за 1222 дня. А-А-А! Даже xPTS указывает на то, что «МЮ» должен был набрать на 8 очков меньше и идти только на четвертом месте.

По статистике ожиданий на первом месте должен был идти «Сити» с 39 очками. Но у Гвардиолы матч в запасе – если победят в нем, то обойдут команду Сульшера минимум на одно очко. И несмотря на снижение коэффициента на чемпионство «МЮ», «Сити» – все еще фаворит букмекеров:

  • «Сити» – 1.5;
  • «Ливерпуль» – 5.0;
  • «МЮ» – 7.0.

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По мнению аналитиков, «Челси» к данному моменту должен был идти на втором месте с 34 очками. По факту они идут только на 8-м месте, набрав 29 очков. Среди классических топов – это самая большая отрицательная разница в статистике ожиданий (в 5 очков!).

Букмекеры оценили чемпионство Лэмпарда кэфом 80.0, хотя еще в начале сезона давали 10.5 – котировки взлетели в 8 раз.

«Сити» не догоняет xG, а «Лестер» забил на 6 голов больше ожидаемого

«Лестер» отстает от первого места всего на 2 очка, при этом больше них (35) забили только «МЮ» (36) и «Ливерпуль» (37). Продвинутая статистика показывает, что команда Брендана Роджерса должна была забить почти на 6 голов меньше. 

А все из-за гениального Варди, который может взять вторую «Золотую бутсу» подряд! У лучшего бомбардира команды 11 голов в 18 встречах – букмекеры оценили его шансы на личную награду в 18%. Следующий матч в чемпионате «Лестер» проведет против «Эвертона»:

  • индивидуальный тотал «Лестера» больше (1,5) – 2.32;
  • гол Варди – 1.95.

«Сити» по голам не догоняет статистику ожиданий. Вокруг Стерлинга (5 голов) постоянные слухи о трансфере и скандалы из-за расизма, у Агуэро (0 голов) травмы и коронавирус. Кажется, Гвардиоле нужен топ-форвард – без него команде не хватает 5 голов, чтобы оправдать xG (они забили 31 мяч, а должны были 36). 

  • 26 января «Сити» сыграет против «Вест Бромвича», и букмекеры оценили ИТБ (3) команды Пепа в 2.45.

«МЮ» потерял только 4 очка в гостевых матчах

Играя на выезде, «Манчестер Юнайтед» потерял только 4 очка. И то это были ничьи с «Лестером» и «Ливерпулем». В гостях они собрали 8 очков, которых не ждали по xPTS.

  • Следующий гостевой матч команда Сульшера проведет с «Арсеналом». Сейчас кэф на победу «МЮ» идет в районе 2.65 – против 2.77 у команды Артеты.

Еще в топе в матчах на выезде неожиданно для аналитиков – «Лестер», набравший 22 очка, вместо прогнозируемых 18. В гостях Брендан Роджерс один раз проиграл «Ливерпулю» и один раз сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Остальные 7 матчей – только победы. 

  • Через неделю «Лестеру» играть в гостях с «Эвертоном», и сейчас коэффициент на его победу равен 2.6 – против 2.87 у команды Карло Анчелотти.

Худшие команды по матчам дома

Легендарный «You’ll Never Walk Alone» даже из динамиков, а не в исполнении болельщиков на трибунах, принес Клоппу минимум 3 очка, которых не прогнозировали аналитики. 

А если бы пускали фанатов, лидером по очкам и xPTS дома мог бы стать и «Вест Хэм». Но и без Элайджи Вуда с «Хулиганами Зеленой улицы» на трибунах команда все равно заработала 3 очка, несмотря на статистику ожиданий.

Следующий домашний матч «Вест Хэм» проведет как раз против «Ливерпуля»:

Худшими командами по игре дома являются «Шеффилд», «Брайтон» и «Вест Бромвич». 

  • «Вест Бромвич» набрал примерно столько, сколько должен был набрать (5 очков при 3.59 xPTS)
  • «Шеффилд» набрал 4 очка при ожидаемых 11, 
  • «Брайтон» – 5 при ожидаемых 17. 
  • Семи голов на своем поле не досчитался «Брайтон»,
  • пяти – «Шеффилд». 

Какую статистику смотрите перед ставкой? Пишите в комментариях

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Источник изображения внутри статьи: Reuters

Комментарии
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Max S
61.2% WR8.94% ROI
Интересная статистика. Надо брать победу МЮ в матче с Арсеналом, кэф хороший как по мне
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magicazan
100% WR0.97% ROI
С какого ресурса приведена данная статистика ?
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Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
magicazanС какого ресурса приведена данная статистика ? 
Полезный материал или нашел какую-то ошибку? Это сервис Understat 😉 Было бы интересно читать больше таких разборов?
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Верочка Мякишева
50% WR-1.64% ROI
мю набрал больше очков чем ожидалось,от арсенала ожидал большего и манчестер Сити не показывает должной игры,еще удивит эвертон и лестр попадут в лигу европы
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Перед тем,как я дам последний прогноз по линии на сегодня..хочу подвести итог вчерашнего дня. Статистику,плюсы,минусы считать не будем..оно и так видно что мы хорошо вчера заработали. Так вот..скажу простым языком. Если вы поставили флэтом на каждый мой вчерашний прогноз 2000р хотя бы..то по итогам дня вы в плюсе на 27.700+р.(для среднестатистического россиянина вполне хорошая цифра,а точнее месячная зарплата у многих).Дальше больше!!!
Теперь о матче:
Команды разного уровня,разного класса,решающие разные задачи в чемпионате. Один-претендент на титул,второму-не вылететь бы с лиги вниз.
1⃣Хозяева не могут победить уже 5 матчей кряду.
2⃣ЧФР не уступает в лиге уже 8 матчей подряд.
3⃣Команды 6 раз играли между собой(2 ничьи и 4 победы ЧФР).
Мой прогноз:Победа ЧФР.
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Атлетик: 3 победы подряд, из которых победа на Барселоной и Реалом.

Хетафе: 2 победы подряд. В гостях у Хетафе не так все гладко.

Матчи между команд складывались для " Атлетик" не очень, предпоследний матч закончился 0:2 в пользу Хетафе, а последний матч команды разделили ничью.

Свой голос я отдам " Атлетик" думаю с настроем у них все хорошо. Если не ошибаюсь, то у команды 2 основных защитника травмированы, а у Хетафе нападающие. Ждать голов в этом матче, я бы не стал.
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