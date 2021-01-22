«МЮ» игнорирует xPTS, а кэф на чемпионство «Челси» взлетел в 8 раз. Разбор АПЛ по статистике ожиданий

В АПЛ «Астон Вилла» может обыграть «Ливерпуль» со счетом 7:2, а 33-летний Варди сделать хет-трик в ворота «Сити» и спасти матч. Мы решили посмотреть на xG и xPTS, чтобы найти неочевидные закономерности для ставок.



Команда, которая набрала больше очков, чем должна была?

Кто в таблице ниже, чем ждали?

Какие команды успешно играют в гостях?

А кто проваливается дома?

Нашли ответы на все вопросы. Рассказываем.

«МЮ» набрал на 8 очков больше, чем ждали

19 матчей, 40 очков, 1-е место впервые за 1222 дня. А-А-А! Даже xPTS указывает на то, что «МЮ» должен был набрать на 8 очков меньше и идти только на четвертом месте.

По статистике ожиданий на первом месте должен был идти «Сити» с 39 очками. Но у Гвардиолы матч в запасе – если победят в нем, то обойдут команду Сульшера минимум на одно очко. И несмотря на снижение коэффициента на чемпионство «МЮ», «Сити» – все еще фаворит букмекеров:



По мнению аналитиков, «Челси» к данному моменту должен был идти на втором месте с 34 очками. По факту они идут только на 8-м месте, набрав 29 очков. Среди классических топов – это самая большая отрицательная разница в статистике ожиданий (в 5 очков!).

Букмекеры оценили чемпионство Лэмпарда кэфом 80.0, хотя еще в начале сезона давали 10.5 – котировки взлетели в 8 раз.

«Сити» не догоняет xG, а «Лестер» забил на 6 голов больше ожидаемого

«Лестер» отстает от первого места всего на 2 очка, при этом больше них (35) забили только «МЮ» (36) и «Ливерпуль» (37). Продвинутая статистика показывает, что команда Брендана Роджерса должна была забить почти на 6 голов меньше.

А все из-за гениального Варди, который может взять вторую «Золотую бутсу» подряд! У лучшего бомбардира команды 11 голов в 18 встречах – букмекеры оценили его шансы на личную награду в 18%. Следующий матч в чемпионате «Лестер» проведет против «Эвертона»:

индивидуальный тотал «Лестера» больше (1,5) – 2.32 ;

; гол Варди – 1.95.

«Сити» по голам не догоняет статистику ожиданий. Вокруг Стерлинга (5 голов) постоянные слухи о трансфере и скандалы из-за расизма, у Агуэро (0 голов) травмы и коронавирус. Кажется, Гвардиоле нужен топ-форвард – без него команде не хватает 5 голов, чтобы оправдать xG (они забили 31 мяч, а должны были 36).

26 января «Сити» сыграет против «Вест Бромвича», и букмекеры оценили ИТБ (3) команды Пепа в 2.45.

«МЮ» потерял только 4 очка в гостевых матчах

Играя на выезде, «Манчестер Юнайтед» потерял только 4 очка. И то это были ничьи с «Лестером» и «Ливерпулем». В гостях они собрали 8 очков, которых не ждали по xPTS.

Следующий гостевой матч команда Сульшера проведет с «Арсеналом». Сейчас кэф на победу «МЮ» идет в районе 2.65 – против 2.77 у команды Артеты.

Еще в топе в матчах на выезде неожиданно для аналитиков – «Лестер», набравший 22 очка, вместо прогнозируемых 18. В гостях Брендан Роджерс один раз проиграл «Ливерпулю» и один раз сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Остальные 7 матчей – только победы.

Через неделю «Лестеру» играть в гостях с «Эвертоном», и сейчас коэффициент на его победу равен 2.6 – против 2.87 у команды Карло Анчелотти.

Худшие команды по матчам дома

Легендарный «You’ll Never Walk Alone» даже из динамиков, а не в исполнении болельщиков на трибунах, принес Клоппу минимум 3 очка, которых не прогнозировали аналитики.

А если бы пускали фанатов, лидером по очкам и xPTS дома мог бы стать и «Вест Хэм». Но и без Элайджи Вуда с «Хулиганами Зеленой улицы» на трибунах команда все равно заработала 3 очка, несмотря на статистику ожиданий.

Следующий домашний матч «Вест Хэм» проведет как раз против «Ливерпуля»:

Худшими командами по игре дома являются «Шеффилд», «Брайтон» и «Вест Бромвич».

«Вест Бромвич» набрал примерно столько, сколько должен был набрать (5 очков при 3.59 xPTS)

«Шеффилд» набрал 4 очка при ожидаемых 11,

«Брайтон» – 5 при ожидаемых 17.

Семи голов на своем поле не досчитался «Брайтон»,

пяти – «Шеффилд».

Какую статистику смотрите перед ставкой? Пишите в комментариях

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