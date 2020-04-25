Топы АПЛ охотятся за лидерами «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Селтика». Вынужденный шаг из-за кризиса?

Букмекеры прогнозируют переходы после пандемии.

Первыми в АПЛ на себе ощутили экономический кризис маленькие клубы – «Брайтон», «Борнмут», «Вест Хэм» и «Саутгемптон» уже урезали зарплаты своим футболистам. В ближайшее время сокращение з/п ожидает и остальных. Все просто: чтобы выжить, команды со скромными ресурсами будут вынуждены продавать своих лучших игроков в ближайшее ТО.

На Райса и Грилиша ценник завышен – но это никого не остановит

Самый ценный актив «Вест Хэма» Деклан Райс (49,5 млн евро) близок к переходу в другую лондонскую команду – «Челси». Вероятность перехода опорного полузащитника оценивается кэфом 1.83. Другие претенденты:

«МЮ» – 5 ;

; «Сити» – 9 ;

; «Арсенал», «Тоттенхэм» – 13 ;

; «Ливерпуль» – 17.

Похожая ситуация сложилась и в «Астон Вилле» – команда имеет небольшие шансы сохранить своего самого дорогого игрока Джека Грилиша (30,5 млн евро). Главный претендент на атакующего полузащитника – «МЮ» за кэф 1.67. У других клубов шансов почти нет:

«Челси» – 10.5 ;

; «Тоттенхэм» – 11 ;

; «Лестер» – 13 ;

; «Сити» – 15 ;

; «Ливерпуль», «Эвертон», «Арсенал» – 26.

Когда «Арсенал» снова станет великим?

У нового тренера «Арсенала» Микеля Артеты не было возможности выбирать игроков под себя – наверняка клуб снова выйдет на рынок, чтобы обновить состав. Кто им нужен?

22-летний форвард Одсон Эдуар – в прошлом сезоне в соседнем чемпионате Шотландии он наколотил 21 гол в 27 матчах за «Селтик» и привлек внимание топов АПЛ. На Transfermarkt явно недооценили стоимость футболиста – 13,5 млн евро.

Кэфы на переход Одсона Эдуара в клубы АПЛ:

«Арсенал» – 3.5 ;

; «МЮ» – 5 ;

; «Эвертон» – 10 ;

; «Лестер» – 11 ;

; «Вест Хэм» – 17.

Также селекционная служба «Арсенала» активно работает на иностранном рынке. Лондонский клуб имеет высокие шансы подписать не только Упамекано из «Лейпцига» (3.5) и Эдуара из «Селтика», но еще и атакующего полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира (32 млн). Вероятность этого трансфера ближайшим летом оценивается кэфом 2.0.

Кого первым делом крадете у андердогов в футбольном менеджере? Пишите в комментариях

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