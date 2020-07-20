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«Лестер» провалил рестарт АПЛ: у них 9 очков из 24 возможных. «МЮ» и «Челси» – фавориты букмекеров на выход в ЛЧ

Сезон АПЛ близок к завершению, и если «Ливерпулем» с «Сити» все понятно, то на два оставшихся места в ЛЧ претендуют сразу три команды: «Челси», «Лестер» и «МЮ». Букмекеры уже все все посчитали – смотрим кэфы.

«Челси» на очко впереди, но на финише сыграет с топами 

3. «МЮ» – 63 очка; «Лестер» (в гостях);

4. «Челси» – 63 очка; «Вулверхэмптоном» (дома);

5. «Лестер» – 62 очка; «МЮ» (дома).

В АПЛ при равенстве очков выше идет команда с лучшей разницей мячей: «Челси» (+13), «Лестера» (+19), «МЮ» (+28). Нас ждет эмоциональный финиш: 38-й тур все сыграют в одно время (26 июля в 18:00).


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После рестарта АПЛ «Лестер» только 12-й, «МЮ» и «Челси» – в тройке

«Юнайтед» набрал 17 очков из 21 возможных, и из трех претендентов на ЛЧ сейчас у них самый простой календарь. Даже если у им не получится набрать 3 очка в игре с «Вест Хэмом», все вопросы команда может решить в личной встрече с «Лестером».

«Если «МЮ» выйдет в ЛЧ, они сделают это благодаря хорошей игре во второй половине сезона», – прокомментировал результаты команд после карантина Жозе Моуриньо (правда, потом добавил, что команде везет с VAR).

«Челси» был в порядке, как до паузы в АПЛ, так и после: выиграли 5 из 7 матчей после возобновления чемпионата. Потери «Лестера» подняли их на третье место.


Из-за статистики БК обрушили кэф на «Лестер»

Букмекеры вывели логичные кэфы. Кто попадет в топ-4 по итогам сезона:

  • «Челси» – 1.14 (два тура назад – 4.30);
  • «МЮ» – 1.25 (два тура назадло – 4.30);
  • «Лестер» – 2.50 (до матча с «Тоттенхэмом» – 1.73);

Сохранит «Лестер» место в четверке? Пишите в комментах

Комментарии
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Брендад Роджерс в свое репертуаре, он и с Ливерпулем всегда проваливал самый ответственный отрывок сезона
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Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
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