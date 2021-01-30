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Эриксен вернется в «Тоттенхэм»? В топ-5 вариантов продолжения карьеры – еще два клуба АПЛ и «ПСЖ»

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» дома обыграл «Милан» со счетом 2:1, причем победный гол был забит на 97-й минуте, вышедшим на замену Кристианом Эриксеном. Однако еще в декабре клуб выставил датчанина на трансфер. Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб не рассчитывает на хавбека Кристиана Эриксена.

«Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в «Интере».

Думаю, что уход Кристиана – верное решение», – сказал Маротта Sky Sport Italia.

За два сезона Эриксен провел в составе «Интера» 46 игр во всех турнирах, забив 6 голов.

Букмекеры открыли линию на возможный переход датчанина в другой клуб в зимнее ТО. Аналитики назвали фаворитом на трансфер бывший клуб Эриксена – «Тоттенхэм». 

  • «Интер» – 1.03 (вероятность – 97,25%)
  • «Тоттенхэм» – 9.00 (11,11%)
  • «ПСЖ» – 11.00 (9,09%)
  • «Лестер» – 14.00 (7,14%)
  • «Арсенал» – 16.00 (6,25%)

В нынешнем сезоне Серии А Эриксен провел 9 матчей: 4 в основе и 5 выходя на замену.

В последнем матче «Интер» победил «Беневенто» 4:0. Датчанин появился в стартовом составе, но полезными действиями не отличился .

Как считаете вы, стоит ли Эриксену вернуться в «Тоттенхэм»? Пишите в комментариях

Комментарии
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Средство Победы
65.4% WR0.09% ROI
Не знаю. Пусть старается там играть. но положил топовый гол. Я ставил на проход Интера. Спас мне ставку)))
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
Средство ПобедыНе знаю. Пусть старается там играть. но положил топовый гол. Я ставил на проход Интера. Спас мне ставку)))
Дааа. Ты тоже ставил на этот матч проход Интера? Я Взял то, что ничьей не будет. Почти похоже.
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Бонусная ставка
41.5% WR-6.91% ROI
А мне нравился он как игрок. Думаю еще слово свое скажет
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