Эриксен вернется в «Тоттенхэм»? В топ-5 вариантов продолжения карьеры – еще два клуба АПЛ и «ПСЖ»

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» дома обыграл «Милан» со счетом 2:1, причем победный гол был забит на 97-й минуте, вышедшим на замену Кристианом Эриксеном. Однако еще в декабре клуб выставил датчанина на трансфер. Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб не рассчитывает на хавбека Кристиана Эриксена.

«Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в «Интере».

Думаю, что уход Кристиана – верное решение», – сказал Маротта Sky Sport Italia.

За два сезона Эриксен провел в составе «Интера» 46 игр во всех турнирах, забив 6 голов.

Букмекеры открыли линию на возможный переход датчанина в другой клуб в зимнее ТО. Аналитики назвали фаворитом на трансфер бывший клуб Эриксена – «Тоттенхэм».

«Интер» – 1.03 (вероятность – 97,25% )

(вероятность – ) «Тоттенхэм» – 9.00 ( 11,11% )

( ) «ПСЖ» – 11.00 ( 9,09% )

( ) «Лестер» – 14.00 ( 7,14% )

( ) «Арсенал» – 16.00 (6,25%)

В нынешнем сезоне Серии А Эриксен провел 9 матчей: 4 в основе и 5 выходя на замену.

В последнем матче «Интер» победил «Беневенто» 4:0. Датчанин появился в стартовом составе, но полезными действиями не отличился .

Как считаете вы, стоит ли Эриксену вернуться в «Тоттенхэм»? Пишите в комментариях