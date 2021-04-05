Один из двух подозреваемых игроков «Тамбова»: «Я – человек верующий. Это еще одно доказательство того, что я не нарушал заповедей»

Мы уже писали о том, что двое футболистов «Тамбова» подозреваются в игре на ставках. Один из подозреваемых, полузащитник Александр Еркин рассказал, что сейчас чувствует и какие эмоции после всего случившегося.

В недавнем интервью он заявил, что первые несколько дней находился в стрессовом состоянии, так как все это считает нелепым вбросом. Также он добавил, что после того, как РФС высказал свою позицию, стало легче в моральном плане.

Кроме того, Еркин заявил, что регулярно ходит в церковь. Это и является еще одним доказательством его невиновности, так как он не нарушает заповеди.

На вопрос о том, будет ли он после этого рисковать в штрафной или нет, он заявил, что бояться нечего. Будет играть так, как играл.

В конце игрок добавил, что для него важно, чтобы люди поняли: обвинения – полная чушь, и он ни в чем не виноват. Также Александр уточнил, что хочет доказать, что он чего-то стоит как футболист.

А вы верите в невиновность игроков? Пишите об этом в комментариях!