Санкт-Петербург могут лишить права на проведение Евро-2021. Букмекеры оценили последствия коронавируса для турнира

Как сообщает Daily Mail, в УЕФА начали обсуждения о возможном изменении формата проведения следующего Евро в связи с пандемией COVID-19. Один пунктов – сокращение числа городов, которые примут турнир.

Букмекеры оценили шансы Санкт-Петербурга сохранить право проведения матчей Евро-2021: Да – 1.15, Нет – 4.70.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций уже поднял вопрос об отмене матчей в Риме и Бильбао из-за высокого уровня смертности и финансовых проблем в этих регионах на фоне кризиса. Также причиной может быть то, что в связи с переносом чемпионата Европы на лето 2021 года календари некоторых турниров пересекаются.

Как коронавирус повлияет на Евро-2021? Пишите в комментариях

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