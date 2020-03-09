Гендиректор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что вопрос о переносе или отмене турнира не обсуждался. Однако в связи с распространением коронавируса букмекерские компании продолжают принимать ставки на отмену чемпионата:

4.4 — коэффициент BingoBoom на отмену чемпионата Европы 2020.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля. Матчи запланированы в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Все спортивные мероприятия в Италии и Cерия А приостановлены из-за коронавируса

Среди городов, принимающих чемпионат, назначен и Рим, однако в самой Италии сейчас введено чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса. В стране отменены все спортивные мероприятия, а регулярный футбольный чемпионат Серия А остановлен на неопределенный срок.

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