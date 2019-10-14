Франция – главный фаворит Евро-2020, Россия попала в топ-10. Эксперты оценили шансы других команд

Сегодня стартует последний этап квалификации Евро-2020 – некоторые сборные уже захватили путевки на турнир, несмотря на то, что каждую команду ждет еще по два матча отбора в ноябре (а четыре победителя групп Лиги Наций будут рубиться за выход на турнир еще и в марте).

Букмекеры не привыкли ждать и уже выкатили кэфы на победителя чемпионата Европы!

1. Франция – 4.00 (23%)

2. Англия – 5.00 (28%)

3. Бельгия – 7.00 (15%)

4. Нидерланды – 7.00 (13%)

5. Испания – 8.00 (12%)

6. Германия – 9.00 (10%)

7. Португалия – 10.00 (7%)

8. Италия – 12.00 (6%)

9. Хорватия – 25.00 (3%)

10. Россия – 66.00 (2%)

11-13. Украина – 80.00 (1%)

11-13. Польша – 80.00 (1%)



11-13. Швейцария – 80.00 (1%)



Кэф на остальных потенциальных участников турнира такой большой, что упоминать их тут не имеет смысла.

Согласны с такими котировками букмекеров? Кого вы считаете главным фаворитом турнира?

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!



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