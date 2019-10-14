Betting Insider

Франция – главный фаворит Евро-2020, Россия попала в топ-10. Эксперты оценили шансы других команд

Сегодня стартует последний этап квалификации Евро-2020 – некоторые сборные уже захватили путевки на турнир, несмотря на то, что каждую команду ждет еще по два матча отбора в ноябре (а четыре победителя групп Лиги Наций будут рубиться за выход на турнир еще и в марте).

Букмекеры не привыкли ждать и уже выкатили кэфы на победителя чемпионата Европы!

1. Франция – 4.00 (23%)

2. Англия – 5.00 (28%)

3. Бельгия – 7.00 (15%)

4. Нидерланды – 7.00 (13%)

5. Испания – 8.00 (12%)

6. Германия – 9.00 (10%)

7. Португалия – 10.00 (7%)

8. Италия – 12.00 (6%)

9. Хорватия – 25.00 (3%)

10. Россия – 66.00 (2%)

11-13. Украина – 80.00 (1%)

11-13. Польша – 80.00 (1%)

11-13. Швейцария – 80.00 (1%)

Кэф на остальных потенциальных участников турнира такой большой, что упоминать их тут не имеет смысла.

Согласны с такими котировками букмекеров? Кого вы считаете главным фаворитом турнира?

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

Прогнозы на хоккей

Прогнозы на баскетбол

Прогнозы на теннис

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
заряжайте на хорватов, возьмут !
ПожаловатьсяОтветить
испания
ПожаловатьсяОтветить
заряжайте на хорватов, возьмут!
ПожаловатьсяОтветить
Этот недотурнир нужнее всего только Германии и Италии, имеет смысл заряжать вилкой на эти команды. Они будут играть основами и на победу, остальные же как обычно сыграют только из - за обязательств и то, не основными составами, потому что турнир ни о чем, ровно как и чемпионат мира. Все эти мировые игрульки давно никому не интересны и не зрелищный. ЛЧ сейчас показатель и приоритет для всех игроков.
ПожаловатьсяОтветить
бельгия
ПожаловатьсяОтветить
Голландия я думаю!!! Вот кто затащит это Евро!!
ПожаловатьсяОтветить
немцы
ПожаловатьсяОтветить
Ёувнтус
ПожаловатьсяОтветить
Испания
ПожаловатьсяОтветить
Италия
ПожаловатьсяОтветить