Франция – главный фаворит Евро-2020. Эксперты оценили шансы других команд

Квалификация Евро-2020 близится к концу – некоторые сборные уже захватили путевки на турнир, несмотря на то, что каждую команду ждет еще два матча отбора в ноябре (а некоторые будут играть даже в марте).

Букмекеры не привыкли ждать и уже выкатили кэфы на победителя чемпионата Европы!

1. Франция – 4.00 (25%)

2. Англия – 5.00 (20%)

3. Бельгия – 6.00 (17%)

4. Нидерланды – 7.00 (14%)

5. Испания – 8.00 (13%)

6. Германия – 9.00 (11%)

7. Португалия – 13.00 (8%)

8. Италия – 14.00 (7%)

9. Хорватия – 25.00 (4%)

10. Россия – 66.00 (2%)

11-13. Украина – 80.00 (1%)

11-13. Польша – 80.00 (1%)



11-13. Швейцария – 80.00 (1%)



Кэф на остальных потенциальных участников турнира такой большой, что упоминать их тут не имеет смысла.

Согласны с такими котировками букмекеров? Кого вы считаете главным фаворитом турнира?

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