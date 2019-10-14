Франция – главный фаворит Евро-2020. Эксперты оценили шансы других команд

Квалификация Евро-2020 близится к концу – некоторые сборные уже захватили путевки на турнир, несмотря на то, что каждую команду ждет еще два матча отбора в ноябре (а некоторые будут играть даже в марте).
Букмекеры не привыкли ждать и уже выкатили кэфы на победителя чемпионата Европы!
1. Франция – 4.00 (25%)
2. Англия – 5.00 (20%)
3. Бельгия – 6.00 (17%)
4. Нидерланды – 7.00 (14%)
5. Испания – 8.00 (13%)
6. Германия – 9.00 (11%)
7. Португалия – 13.00 (8%)
8. Италия – 14.00 (7%)
9. Хорватия – 25.00 (4%)
10. Россия – 66.00 (2%)
11-13. Украина – 80.00 (1%)
11-13. Польша – 80.00 (1%)
11-13. Швейцария – 80.00 (1%)
Кэф на остальных потенциальных участников турнира такой большой, что упоминать их тут не имеет смысла.
Согласны с такими котировками букмекеров? Кого вы считаете главным фаворитом турнира?
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