Финалы ЛЧ и ЛЕ пройдут осенью? Да, такое возможно! Коэффициенты букмекеров

23 марта УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В организации создали специальную рабочую группу, которая изучит возможные варианты с проведением финальных матчей еврокубков.

Но уже сейчас есть коэффициенты букмекеров на то, когда состоятся решающие матчи:

Финал Лиги чемпионов УЕФА будет сыгран до 1 сентября 2020 года: да – 2.00 , нет – 1.72 ;

, нет – ; Финал Лиги Европы УЕФА будет сыгран до 1 сентября 2020 года: да – 2.00, нет – 1.72.

Напомним, УЕФА приостановила ЛЧ и ЛЕ 13 марта за несколько часов до начала ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА сообщает, что города проведения пока менять не стали. Финал ЛЧ должен пройти в Стамбуле, ЛЕ – в Гданьске.

Автор: Владислав Авраменко

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