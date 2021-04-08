🏆 Хотите поставить на ЛЕ? Получайте бонус до 5 000 рублей!

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги Европы. Кто пройдет дальше?

Победа в ЛЕ — единственный шанс для «Арсенала» пробиться в ЛЧ, ведь в чемпионате «канониры» находятся на 10-м месте. D первом матче 1/4 финала «Арсенал» сыграет у себя дома с пражской «Славией».



Мы собрали статистические тренды к этому матчу, чтобы вы могли лучше ориентироваться в форме команд перед игрой.

1. ТМ (2,5) за 1.85. Последние 4 матча «Славии» в ЛЕ заканчивались проходом этой ставки.

2. Х2 за 2.60. «Славия» еще не проигрывала в 2021 году. «Арсенал» не может выиграть уже три матча подряд, проиграв последнюю игру у себя дома «Ливерпулю» (0:3).

3. Обе забьют (да) за 2.06. Эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей «Арсенала» в ЛЕ.

4. Гол Станчу за 6.59. Нападающий «Славии» Николае Станчу забивает в ЛЕ уже два матча подряд.

«МЮ» нацелен на трофей в этом сезоне. Команда уже вылетела из Кубка Англии, а это значит, что все силы теперь будут брошены на ЛЕ. Сможет ли «МЮ» сделать следующий шаг к финалу?

Вот какие тренды мы собрали к этому матчу.

1. ТМ (2,5) за 1.85. Эта ставка заходила в трех последних матчах «МЮ» в ЛЕ.

2. П2 за 1.58. «МЮ» выиграл оба выездных матча в плей-офф Лиги Европы. К тому же, «Гранада» проиграла три матча подряд.

3. Гол Гринвуда за 3.14. Мэйсон Гринвуд забивает за «МЮ» в двух матчах подряд.